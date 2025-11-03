Міноборони розробляє нові контракти для військовослужбовців, які будуть розраховані на строк від 1 до 5 років - Зеленський

Міністерство оборони розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців, які будуть розраховані на строк від 1 до 5 років. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Контракти розглядають рік, два, чотири, п’ять. Це різний формат цих контрактів, який буде запроваджений. Ми написали бажане фінансування. Ми розібралися з бажаним фінансуванням, яке бачать військові. У нас сьогодні є цифри, які сьогодні всі вважають справедливими для контракту. Я не буду казати їх, тому що спочатку треба мати забезпечення фінансове для таких виплат - сказав Зеленський.

Доповнення

Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, Міністерство оборони, за дорученням Президента України Володимира Зеленського, розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців та відповідні зміни до законодавства.

"Головна новація – це гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від 1 до 5 років. Для контрактів на 2–5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту. Після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати всі захисники та захисниці. І ті, хто вже є частиною війська, і ті, хто буде долучатися до нього в майбутньому", - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що планується, що контракти будуть також включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соціального пакета.

У Міноборони уточнили, що військові, які підпишуть такі контракти, зможуть самі вибрати військову частину та посаду, проте це можна буде зробити в рамках визначеного переліку дефіцитних посад.

Нагадаємо

Програму "Контракт 18-24" тепер поширили на всі бойові підрозділи Сил оборони України. Кожен віком 18-24 роки може обрати будь-яку бригаду для укладення річного контракту.