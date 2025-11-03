Міноборони розробляє нові контракти для військовослужбовців, які будуть розраховані на строк від 1 до 5 років - Зеленський

$42.080.01
48.980.00
ukenru
17:51 • 9486 перегляди
Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
Ексклюзив
16:38 • 23782 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
15:27 • 20081 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53 • 22079 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 20819 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 30614 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 16489 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
3 листопада, 13:00 • 15025 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 28933 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 33517 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради3 листопада, 10:27 • 44096 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 19583 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 28076 перегляди
У білорусі заявили про готовність миротворців до перекидання в Україну14:58 • 7258 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли15:33 • 12873 перегляди
Публікації
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Ексклюзив
16:38 • 23783 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 30615 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 28098 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради3 листопада, 10:27 • 44120 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів3 листопада, 08:40 • 51143 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Блогери
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Державний кордон України
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли15:33 • 12895 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 19605 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 30236 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 31232 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 52372 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
TikTok
Нептун (крилата ракета)

Міноборони розробляє нові контракти для військовослужбовців, які будуть розраховані на строк від 1 до 5 років - Зеленський

Київ • УНН

 • 546 перегляди

Міноборони готує нові типи контрактів для військовослужбовців на термін від 1 до 5 років. Вони передбачають збільшення виплат, бонуси та розширений соцпакет.

Міноборони розробляє нові контракти для військовослужбовців, які будуть розраховані на строк від 1 до 5 років - Зеленський

Міністерство оборони розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців, які будуть розраховані на строк від 1 до 5 років. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Контракти розглядають рік, два, чотири, п’ять. Це різний формат цих контрактів, який буде запроваджений. Ми написали бажане фінансування. Ми розібралися з бажаним фінансуванням, яке бачать військові. У нас сьогодні є цифри, які сьогодні всі вважають справедливими для контракту. Я не буду казати їх, тому що спочатку треба мати забезпечення фінансове для таких виплат

- сказав Зеленський.

Доповнення

Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, Міністерство оборони, за дорученням Президента України Володимира Зеленського, розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців та відповідні зміни до законодавства.

"Головна новація – це гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від 1 до 5 років. Для контрактів на 2–5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту. Після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати всі захисники та захисниці. І ті, хто вже є частиною війська, і ті, хто буде долучатися до нього в майбутньому", - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що планується, що контракти будуть також включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соціального пакета.

У Міноборони уточнили, що військові, які підпишуть такі контракти, зможуть самі вибрати військову частину та посаду, проте це можна буде зробити в рамках визначеного переліку дефіцитних посад.

Нагадаємо

Програму "Контракт 18-24" тепер поширили на всі бойові підрозділи Сил оборони України. Кожен віком 18-24 роки може обрати будь-яку бригаду для укладення річного контракту.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль