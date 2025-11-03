$42.080.01
17:51
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
16:38 • 22108 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
15:27 • 19262 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
14:53 • 21311 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 20275 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 29963 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 16354 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 14985 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 28859 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33451 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Минобороны разрабатывает новые контракты для военнослужащих, которые будут рассчитаны на срок от 1 до 5 лет - Зеленский

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Минобороны готовит новые типы контрактов для военнослужащих на срок от 1 до 5 лет. Они предусматривают увеличение выплат, бонусы и расширенный соцпакет.

Минобороны разрабатывает новые контракты для военнослужащих, которые будут рассчитаны на срок от 1 до 5 лет - Зеленский

Министерство обороны начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих, которые будут рассчитаны на срок от 1 до 5 лет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает УНН.

Подробности

Контракты рассматривают год, два, четыре, пять. Это разный формат этих контрактов, который будет введен. Мы написали желаемое финансирование. Мы разобрались с желаемым финансированием, которое видят военные. У нас сегодня есть цифры, которые сегодня все считают справедливыми для контракта. Я не буду говорить их, потому что сначала нужно иметь финансовое обеспечение для таких выплат

- сказал Зеленский.

Дополнение

Как сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, Министерство обороны, по поручению Президента Украины Владимира Зеленского, начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующие изменения в законодательство.

"Главная новация – это гарантированные четкие сроки службы. Контракты будут от 1 до 5 лет. Для контрактов на 2–5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении контракта. После принятия законодательных изменений контракты смогут подписать все защитники и защитницы. И те, кто уже является частью войска, и те, кто будет присоединяться к нему в будущем", - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что планируется, что контракты будут также включать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание, расширение социального пакета.

В Минобороны уточнили, что военные, которые подпишут такие контракты, смогут сами выбрать воинскую часть и должность, однако это можно будет сделать в рамках определенного перечня дефицитных должностей.

Напомним

Программу "Контракт 18-24" теперь распространили на все боевые подразделения Сил обороны Украины. Каждый в возрасте 18-24 лет может выбрать любую бригаду для заключения годового контракта.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль