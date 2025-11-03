Минобороны разрабатывает новые контракты для военнослужащих, которые будут рассчитаны на срок от 1 до 5 лет - Зеленский

Министерство обороны начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих, которые будут рассчитаны на срок от 1 до 5 лет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает УНН.

Подробности

Контракты рассматривают год, два, четыре, пять. Это разный формат этих контрактов, который будет введен. Мы написали желаемое финансирование. Мы разобрались с желаемым финансированием, которое видят военные. У нас сегодня есть цифры, которые сегодня все считают справедливыми для контракта. Я не буду говорить их, потому что сначала нужно иметь финансовое обеспечение для таких выплат - сказал Зеленский.

Дополнение

Как сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, Министерство обороны, по поручению Президента Украины Владимира Зеленского, начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующие изменения в законодательство.

"Главная новация – это гарантированные четкие сроки службы. Контракты будут от 1 до 5 лет. Для контрактов на 2–5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении контракта. После принятия законодательных изменений контракты смогут подписать все защитники и защитницы. И те, кто уже является частью войска, и те, кто будет присоединяться к нему в будущем", - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что планируется, что контракты будут также включать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание, расширение социального пакета.

В Минобороны уточнили, что военные, которые подпишут такие контракты, смогут сами выбрать воинскую часть и должность, однако это можно будет сделать в рамках определенного перечня дефицитных должностей.

Напомним

Программу "Контракт 18-24" теперь распространили на все боевые подразделения Сил обороны Украины. Каждый в возрасте 18-24 лет может выбрать любую бригаду для заключения годового контракта.