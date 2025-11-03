Минобороны разрабатывает новые контракты для военнослужащих, которые будут рассчитаны на срок от 1 до 5 лет - Зеленский
Киев • УНН
Минобороны готовит новые типы контрактов для военнослужащих на срок от 1 до 5 лет. Они предусматривают увеличение выплат, бонусы и расширенный соцпакет.
Министерство обороны начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих, которые будут рассчитаны на срок от 1 до 5 лет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает УНН.
Подробности
Контракты рассматривают год, два, четыре, пять. Это разный формат этих контрактов, который будет введен. Мы написали желаемое финансирование. Мы разобрались с желаемым финансированием, которое видят военные. У нас сегодня есть цифры, которые сегодня все считают справедливыми для контракта. Я не буду говорить их, потому что сначала нужно иметь финансовое обеспечение для таких выплат
Дополнение
Как сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, Министерство обороны, по поручению Президента Украины Владимира Зеленского, начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующие изменения в законодательство.
"Главная новация – это гарантированные четкие сроки службы. Контракты будут от 1 до 5 лет. Для контрактов на 2–5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении контракта. После принятия законодательных изменений контракты смогут подписать все защитники и защитницы. И те, кто уже является частью войска, и те, кто будет присоединяться к нему в будущем", - сообщил Шмыгаль.
Он отметил, что планируется, что контракты будут также включать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание, расширение социального пакета.
В Минобороны уточнили, что военные, которые подпишут такие контракты, смогут сами выбрать воинскую часть и должность, однако это можно будет сделать в рамках определенного перечня дефицитных должностей.
Напомним
Программу "Контракт 18-24" теперь распространили на все боевые подразделения Сил обороны Украины. Каждый в возрасте 18-24 лет может выбрать любую бригаду для заключения годового контракта.