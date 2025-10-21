“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
Київ • УНН
Програму "Контракт 18-24" тепер поширили на всі бойові підрозділи Сил оборони України. Кожен віком 18-24 роки може обрати будь-яку бригаду для укладення річного контракту.
Програму "Контракт 18−24" розширили на всі бойові підрозділи Сил оборони України. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, передає УНН.
Продовжуємо розширювати "Контракт 18-24". На початку можна було обрати лише кілька бригад, згодом експеримент розширили, а тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України
За його словами, кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь-яку бригаду.
Нагадаємо
Кабінет міністрів затвердив порядок проєкту "Контракт 18-24" – добровільної ініціативи для українців вікової категорії 18-24 роки. Порядок передбачає, що українці у віці від 18 до 24 років можуть заключити контракт із військовою частиною на рік, але обов’язковою умовою є участь у бойових діях протягом 6 місяців, визначає певний перелік посад, на які можна підписати контракт, а також надає низку заохочень.
На початковому етапі українці могли приєднатися лише до 6 бригад, проте згодом кількість бригад було розширено до 33 бригад.
Міністерство оборони України розширило проєкт "Контракт 18-24", додавши напрямок для операторів дронів. Добровольці віком 18-25 років можуть укласти дворічний контракт на посади, пов'язані з експлуатацією безпілотних систем, з виплатою 1 млн грн.