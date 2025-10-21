"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
Киев • УНН
Программу "Контракт 18-24" теперь распространили на все боевые подразделения Сил обороны Украины. Каждый в возрасте 18-24 лет может выбрать любую бригаду для заключения годового контракта.
Программа "Контракт 18-24" расширена на все боевые подразделения Сил обороны Украины. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса, передает УНН.
Продолжаем расширять "Контракт 18-24". В начале можно было выбрать только несколько бригад, впоследствии эксперимент расширили, а теперь есть решение включить в программу все боевые подразделения Сил обороны Украины
По его словам, каждый, кто хочет встать на защиту Украины в таком возрасте, может выбрать любую бригаду.
Напомним
Кабинет министров утвердил порядок проекта "Контракт 18-24" – добровольной инициативы для украинцев возрастной категории 18-24 года. Порядок предусматривает, что украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут заключить контракт с воинской частью на год, но обязательным условием является участие в боевых действиях в течение 6 месяцев, определяет определенный перечень должностей, на которые можно подписать контракт, а также предоставляет ряд поощрений.
На начальном этапе украинцы могли присоединиться только к 6 бригадам, однако впоследствии количество бригад было расширено до 33 бригад.
Министерство обороны Украины расширило проект "Контракт 18-24", добавив направление для операторов дронов. Добровольцы в возрасте 18-25 лет могут заключить двухлетний контракт на должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем, с выплатой 1 млн грн.