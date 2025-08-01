В Міноборони пояснили, для чого розширили "Контракт 18-24", додавши операторів дронів
Київ • УНН
Міністерство оборони України розширило проєкт "Контракт 18-24", додавши напрямок для операторів дронів. Добровольці віком 18-25 років можуть укласти дворічний контракт на посади, пов'язані з експлуатацією безпілотних систем, з виплатою 1 млн грн.
Роль дронів для створення тактичної переваги під час війни зараз переоцінити неможливо, але для того, щоб керувати ними потрібні вмотивовані й добре навчені люди, тому "Контракт 18-24" розширюється й додано новий напрямок новий для операторів дронів. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
"Контрактом 18-24" розширено можливістю долучення до проєкту добровольці віком від 18 до 25 років, які бажають та можуть бути прийняті на військову службу за контрактом осіб рядового складу на посади пов'язані з експлуатацією безпілотних систем. Термін контракту для цієї категорії становить два роки, а обов'язкова вимога щодо безпосередньої участі в бойових діях збільшена з 6 до 12 місяців
Механізм виплат за "Контактом 18-24"
Він нагадав, що механізм виплати одноразової грошової допомоги в розмірі 1 млн грн зберігається. 200 тис. грн виплачується відразу при підписанні контракту, 300 тис. грн після проходження підготовки і початком служби, 500 тис. грн після закінчення дворічного контракту при виконанні його умов.
Зрозуміло, що роль дронів для створення тактичної переваги під час війни зараз переоцінити неможливо, але для того, щоб керувати дронами потрібні вмотивовані люди й добре навчені, тому саме контракт й розширюється
Він також прокоментував, чи обмежена кількість бригад для операторів дронів за "Контрактом 18-24".
Це коло давно розширене, служити за цим видом контракту можна буде на посадах особового складу ЗСУ, Нацгвардії, Державній прикордонній службі. Йдеться передусім про відповідні підрозділи безпілотних систем у складі цих військових формувань. Щодо ЗСУ, нагадаю, що участь в експериментальному проєкті беруть 24 бригади ЗСУ, 5 бригад Нацгвардії, 4 бригади Держприкордонслужби. Конкретні військово-облікові спеціальності, посади, що охоплюватимуть проєкт з урахуванням прийнятих змін буде затверджено окремим рішенням Генерального штабу. Не виключено, що буде розширено перелік підрозділів, які беруть участь в цьому проєкті
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Терміни навчання за "Контрактом 18-24"
За словами речника Міноборони, потрібно враховувати специфіку роботи з БПЛА.
Термін навчання для таких контрактників збільшено з 3 до 4 місяців, підготовка включає, зокрема, базову загальну військову підготовку тривалістю 45 діб, фахову підготовку до 60 діб, курс адаптації у військовій частині – це два тижні зазвичай. Якщо у людини є сертифікат про підготовку фахівців з експлуатації безпілотних систем отриманих у навчальних центрах різних форм власності, він може враховуватися при встановленні термінів фахової підготовки відповідними комісіями навчальних центрів
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