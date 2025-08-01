В Міноборони пояснили, для чого розширили "Контракт 18-24", додавши операторів дронів

Роль дронів для створення тактичної переваги під час війни зараз переоцінити неможливо, але для того, щоб керувати ними потрібні вмотивовані й добре навчені люди, тому "Контракт 18-24" розширюється й додано новий напрямок новий для операторів дронів. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Контрактом 18-24" розширено можливістю долучення до проєкту добровольці віком від 18 до 25 років, які бажають та можуть бути прийняті на військову службу за контрактом осіб рядового складу на посади пов'язані з експлуатацією безпілотних систем. Термін контракту для цієї категорії становить два роки, а обов'язкова вимога щодо безпосередньої участі в бойових діях збільшена з 6 до 12 місяців