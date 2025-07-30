"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі

"Контракт 18-24" для операторів дронів з терміном служби два роки та 1 млн грн виплати у три етапи запускають в Україні, повідомив у середу міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.

На доручення Президента України Володимира Зеленського розширюємо "Контракт 18-24". Уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми - контракту для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі

З його слів, цей напрям має особливі умови.

Майбутні оператори дронів, за словами міністра оборони, проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) і 14 днів адаптаційного курсу.

"Як і в основній програмі, передбачено виплату 1 млн грн, яка здійснюється у три етапи", - вказав Шмигаль.

Після завершення служби захисники та захисниці, з його слів, отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%.

Окрім того, за ініціативи Міністерства оборони, уряд подає до Парламенту законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою "Контракт 18-24". Таким чином, усі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку