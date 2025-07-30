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"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали

Киев • УНН

 • 756 просмотра

В Украине запускают новое направление программы «Контракт 18-24» для операторов дронов. Он предусматривает срок службы два года и выплату 1 млн грн тремя этапами.

"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали

"Контракт 18-24" для операторов дронов со сроком службы два года и 1 млн грн выплат в три этапа запускают в Украине, сообщил в среду министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского расширяем "Контракт 18-24". Правительство приняло решение о запуске отдельного направления программы – контракта для операторов дронов, которые будут служить в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе

- сообщил Шмыгаль.

По его словам, это направление имеет особые условия.

Главное – это четкий срок службы: два года

- написал Шмыгаль.

Будущие операторы дронов, по словам министра обороны, будут проходить до 45 дней базовой подготовки, до 60 дней профессиональной подготовки (с учетом имеющихся сертификатов) и 14 дней адаптационного курса.

"Как и в основной программе, предусмотрена выплата 1 млн грн, которая осуществляется в три этапа", - указал Шмыгаль.

После завершения службы защитники и защитницы, по его словам, получают дополнительную поддержку от государства, в том числе ипотеку под 0%.

Кроме того, по инициативе Министерства обороны, правительство подает в парламент законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил по программе "Контракт 18-24". Таким образом, все, кто добровольно присоединился к войску по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста

- сообщил глава Минобороны.

Подать заявку на "Контракт 18-24" можно на сайте: 18-24.army.gov.ua или в "Резерв+". "Вместе строим силу, которая остановит россию и принесет долговременный мир", - подчеркнул министр.

«Я не считаю, что мы должны мобилизоваться с 18 лет»: Зеленский объяснил, почему Минобороны Украины предложило молодежи контракт "18-24"10.06.2025, 14:43 • 2817 просмотров

Юлия Шрамко

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