"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали

"Контракт 18-24" для операторов дронов со сроком службы два года и 1 млн грн выплат в три этапа запускают в Украине, сообщил в среду министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского расширяем "Контракт 18-24". Правительство приняло решение о запуске отдельного направления программы – контракта для операторов дронов, которые будут служить в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе

По его словам, это направление имеет особые условия.

Будущие операторы дронов, по словам министра обороны, будут проходить до 45 дней базовой подготовки, до 60 дней профессиональной подготовки (с учетом имеющихся сертификатов) и 14 дней адаптационного курса.

"Как и в основной программе, предусмотрена выплата 1 млн грн, которая осуществляется в три этапа", - указал Шмыгаль.

После завершения службы защитники и защитницы, по его словам, получают дополнительную поддержку от государства, в том числе ипотеку под 0%.

Кроме того, по инициативе Министерства обороны, правительство подает в парламент законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил по программе "Контракт 18-24". Таким образом, все, кто добровольно присоединился к войску по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста