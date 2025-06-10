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«Я не считаю, что мы должны мобилизоваться с 18 лет»: Зеленский объяснил, почему Минобороны Украины предложило молодежи контракт "18-24" 10 июня 2025

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Зеленский заявил о сложностях с мобилизацией в Украине, но подчеркнул возможность службы по контракту с 18 лет. Это было сделано в качестве контраргумента союзникам относительно санкций против рф.

«Я не считаю, что мы должны мобилизоваться с 18 лет»: Зеленский объяснил, почему Минобороны Украины предложило молодежи контракт "18-24"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть такие же сложности в вопросе мобилизации, как и в любой другой стране, находящейся в состоянии войны. Однако мобилизация по контракту с 18 лет предусматривалась, как один из контраргументов союзникам Украины, которые отказываются от введения санкций против рф якобы из-за того, что Украина не мобилизует восемнадцатилетних. Об этом сообщил Зеленский во время интервью венгерскому изданию ValaszOnline, передает УНН.

Детали

На вопрос, есть ли у Украины трудности с мобилизацией и продвигается ли набор молодежи в возрасте 18-24 лет, который начался в феврале, как ожидалось, Зеленский отметил, что мобилизация – необходимый во время войны процесс, который не может не вызывать сложностей.

Мобилизация – это проблема в каждой войне. Украина не является исключением, потому что мы хотим, чтобы война закончилась. Люди устали. Мы можем мобилизовать 27 000 человек в месяц, а россияне могут мобилизовать 40-50 000, потому что их потери больше. Мобилизация здесь возможна из-за военного положения. Никто другой не имеет опыта в том, как остановить путина. Это мы его остановили

- подчеркнул Президент.

Он также пояснил, что мобилизации с 18 лет как таковой нет, Украина предлагает молодежи службу по контракту.

Мы не мобилизовали 18-24-летних, а предлагали им годовой контракт. Я никогда об этом не говорил, но если вы меня спросите, я скажу вам, что думаю, потому что это деликатная тема: я не считаю, что мы должны мобилизоваться с 18 лет, как думали лидеры других стран. Операция "Паутина" показала: важно не количество людей, а оружие и технологии. И деньги, и давление

 - объяснил Зеленский свою позицию.

Он добавил, что в том числе санкционное давление должно быть направлено на те деньги, которые россияне используют для финансирования войны.

Западные партнеры перечисляют причины, почему они не решились на санкции, потому что Украина не мобилизовалась с 18 лет. Честно говоря: мы предоставили возможность 18-24-летним молодым людям показать, что они также могут служить, если этого хотят наши партнеры. Именно это мы им сейчас и предоставили, в соответствии с нашим законодательством. Тем временем тысячи людей воюют на передовой

- подытожил Президент.

Волонтер высказалась о мобилизации женщин и 18-летних: еще нет необходимости, но должны готовиться08.06.25, 14:45 • 10218 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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