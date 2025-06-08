Волонтер высказалась о мобилизации женщин и 18-летних: еще нет необходимости, но должны готовиться

В настоящее время нет еще необходимости в мобилизации женщин и мужчин с 18 лет. Однако Украина на том моменте, когда эти две категории должны готовиться к этому в случае наихудшего сценария. Такое мнение высказала общественная деятельница, волонтер, основательница и руководительница Центра поддержки аэроразведки и проекта Victory Drones Мария Берлинская в интервью LB Live, передает УНН.

Детали

На данный момент я не вижу еще необходимости в принудительной мобилизации женщин, но для этого нам нужно сохранить мужчин, чтобы не дойти до таких не популярных решений...Я не считаю, что на данный момент мы уже уперлись в этот потолок (чтобы мобилизовывать женщин и мужчин с 18 лет - ред.) по состоянию на май 2025 года. Но мы уже на том моменте, где и женщины, и на самом деле люди с 18 лет должны готовиться. Вообще все взрослое население без исключения - выразила свое мнение Берлинская.

Берлинская отметила, что она не хочет, чтобы служили вчерашние школьники и женщины, потому что, в частности, есть вопрос демографической ямы в которую украинцы уже падают.

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Мобилизация женщин, которые в репродуктивном возрасте...Мы и так не очень большое "племя" по меркам мира. Есть еще мобилизационный ресурс, есть возможность рекрутинга иностранцев, есть мобилизационный ресурс из людей, которые не были никогда задействованы к обороне. Не должно быть касты неприкасаемых - сказала Берлинская.

Берлинская отметила, что наихудший сценарий войны, это когда россия не останавливается.

Я вообще не вижу основания почему путин должен сейчас останавливаться. россия идет и продолжает идти вперед и вперед, а мы деморализованы и у нас заканчиваются люди. Что дальше? Представьте сценарий или мы деремся, или мы умираем...Нам всегда нужно принимать во внимание наихудший сценарий

Центры подготовки к нацсопротивлению заработают в каждом регионе Украины.

Дополнение

Министерство обороны запустило проект "Контракт 18-24" – добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года. Контракт будет предусматривать усиленную подготовку, денежное обеспечение в 1 млн гривен, льготную ипотеку и тому подобное.