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Волонтерка висловилася про мобілізацію жінок та 18-річних: ще немає потреби, але мають готуватися

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Марія Берлінська заявила, що поки немає потреби у мобілізації жінок та 18-річних. Але ці категорії мають готуватися до цього у разі найгіршого сценарію.

Волонтерка висловилася про мобілізацію жінок та 18-річних: ще немає потреби, але мають готуватися

Наразі немає ще необхідності у мобілізації жінок та чоловіків з 18 років. Проте Україна на тому моменті, коли ці дві категорії мають готуватися до цього у разі найгіршого сценарію. Таку думку висловила громадська діячка, волонтерка, засновниця та керівниця Центру підтримки аеророзвідки й проєкту Victory Drones Марія Берлінська в інтерв'ю LB Live, передає УНН.

Деталі

На даний момент я не бачу ще необхідності у примусовій мобілізації жінок, але для цього нам потрібно зберегти чоловіків, щоб не дійти до таких не популярних рішень...Я не вважаю, що на даний момент ми вже вперлися в цю стелю (щоб мобілізовувати жінок та чоловіків з 18 років - ред.)станом на травень 2025 року. Але ми вже на тому моменті, де і жінки, і насправді люди з 18 років мають готуватися. Взагалі все доросле населення без виключення

- висловила свою думку Берлінська. 

Берлінська наголосила, що вона не хоче, щоб служили вчорашні школярі та жінки, тому що, зокрема, є питання демографічної ями в яку українці вже падають.

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Мобілізація жінок, які у репродуктивному віці...Ми й так не дуже велике "плем'я" за мірками світу. Є ще мобілізаційний ресурс, є можливість рекрутингу іноземців, є мобілізаційний ресурс з людей, які не були ніколи задіяні до оборони. Не має бути касти не доторканних

- сказала Берлінська.

Берлінська наголосила, що найгірший сценарій війни, це коли росія не зупиняється.

Я взагалі не бачу підстави чому путін має зараз зупинятися. росія йде й продовжує йти вперед й вперед, а ми деморалізовані й у нас закінчуються люди. Що далі? Уявіть сценарій або ми б'ємося, або ми вмираємо...Нам завжди потрібно брати до уваги найгірший сценарій

Центри підготовки до нацспротиву запрацюють у кожному регіоні України.

Доповнення

Міністерство оборони запустило проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки. Контракт передбачатиме посилену підготовку, грошове забезпечення в 1 млн гривень, пільгову іпотеку тощо.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
Міністерство оборони України
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