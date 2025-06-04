Військовий контракт для 60+: Рада ухвалила закон у першому читанні
Київ • УНН
Рада ухвалила закон, що дозволяє громадянам 60+ добровільно служити за контрактом під час воєнного стану. Контракт укладається на рік за умови придатності за станом здоров'я.
Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт, який дозволить громадянам віком 60+ добровільно підписувати контракти на проходження військової служби під час воєнного стану. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка та картку законопроєкту №13229.
Деталі
Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який дозволить громадянам віком від 60 років проходити військову службу за контрактом строком на 1 рік - за власним бажанням і за умови придатності за станом здоров’я
Відповідно до законопроєкту, у період дії воєнного стану, за наявності листа від командира військової частини, на військову службу за контрактом можуть бути прийняті особи, віком від 60 років, що визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на посади:
- рядового, сержантського або старшинського складу;
- молодшого або старшого офіцерського складу (за
умови, що ці особи були звільнені з військової служби після 01 січня 2015
року).
Порядок погодження кандидатур, а також перелік документів, необхідних для їх розгляду, визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України.
Такі громадяни зможуть підписати контракт терміном на 1 рік, проте їм встановлюється випробування строком два місяці. Контракт може бути перерваний:
- у зв’язку з визнанням військовослужбовця таким, що
не пройшов випробування;
- через службову невідповідність.
Нагадаємо
В лютому Кабінет міністрів затвердив порядок проєкту "Контракт 18-24" – добровільної ініціативи для українців вікової категорії 18-24 роки. Порядок передбачає, що українці у віці від 18 до 24 років можуть заключити контракт із військовою частиною на рік, але обов’язковою умовою є участь у бойових діях протягом 6 місяців, визначає певний перелік посад, на які можна підписати контракт, а також надає низку заохочень.