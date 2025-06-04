Военный контракт для 60+: Рада приняла закон в первом чтении
Киев • УНН
Рада приняла закон, позволяющий гражданам 60+ добровольно служить по контракту во время военного положения. Контракт заключается на год при условии годности по состоянию здоровья.
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который позволит гражданам в возрасте 60+ добровольно подписывать контракты на прохождение военной службы во время военного положения. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко и карточку законопроекта №13229.
Детали
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который позволит гражданам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту сроком на 1 год - по собственному желанию и при условии пригодности по состоянию здоровья
В соответствии с законопроектом, в период действия военного положения, при наличии письма от командира воинской части, на военную службу по контракту могут быть приняты лица в возрасте от 60 лет, признанные военно-врачебной комиссией годными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, на должности:
- рядового, сержантского или старшинского состава;
- младшего или старшего офицерского состава (при
условии, что эти лица были уволены с военной службы после 01 января 2015
года).
Порядок согласования кандидатур, а также перечень документов, необходимых для их рассмотрения, определяются Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.
Такие граждане смогут подписать контракт сроком на 1 год, однако им устанавливается испытание сроком два месяца. Контракт может быть прерван:
- в связи с признанием военнослужащего таким, что
не прошел испытание;
- из-за служебного несоответствия.
Напомним
В феврале Кабинет министров утвердил порядок проекта "Контракт 18-24" – добровольной инициативы для украинцев возрастной категории 18-24 года. Порядок предусматривает, что украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут заключить контракт с воинской частью на год, но обязательным условием является участие в боевых действиях в течение 6 месяцев, определяет определенный перечень должностей, на которые можно подписать контракт, а также предоставляет ряд поощрений.