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Военный контракт для 60+: Рада приняла закон в первом чтении

Киев • УНН

 • 2170 просмотра

Рада приняла закон, позволяющий гражданам 60+ добровольно служить по контракту во время военного положения. Контракт заключается на год при условии годности по состоянию здоровья.

Военный контракт для 60+: Рада приняла закон в первом чтении

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который позволит гражданам в возрасте 60+ добровольно подписывать контракты на прохождение военной службы во время военного положения. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко и карточку законопроекта №13229.

Детали

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который позволит гражданам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту сроком на 1 год - по собственному желанию и при условии пригодности по состоянию здоровья

- сообщил Гончаренко.

В соответствии с законопроектом, в период действия военного положения, при наличии письма от командира воинской части, на военную службу по контракту могут быть приняты лица в возрасте от 60 лет, признанные военно-врачебной комиссией годными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, на должности:

  • рядового, сержантского или старшинского состава;
    • младшего или старшего офицерского состава (при условии, что эти лица были уволены с военной службы после 01 января 2015 года).

      Порядок согласования кандидатур, а также перечень документов, необходимых для их рассмотрения, определяются Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.

      Такие граждане смогут подписать контракт сроком на 1 год, однако им устанавливается испытание сроком два месяца. Контракт может быть прерван:

      • в связи с признанием военнослужащего таким, что не прошел испытание;
        • из-за служебного несоответствия.

          Напомним

          В феврале Кабинет министров утвердил порядок проекта "Контракт 18-24" – добровольной инициативы для украинцев возрастной категории 18-24 года. Порядок предусматривает, что украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут заключить контракт с воинской частью на год, но обязательным условием является участие в боевых действиях в течение 6 месяцев, определяет определенный перечень должностей, на которые можно подписать контракт, а также предоставляет ряд поощрений.

          Павел Башинский

          Павел Башинский

          ОбществоВойнаполитика
          Алексей Гончаренко
          Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
          Верховная Рада
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