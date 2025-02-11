Міноборони запускає "Контракт 18-24": що отримають молоді військові?

Міністерство оборони запускає проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки. Контракт передбачатиме посилену підготовку, грошове забезпечення в 1 млн гривень, пільгову іпотеку тощо. Про це повідомляє Міністерство оборони, передає УНН.

Міністерство оборони сьогодні офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік. Проєкт відкриває для добровольців віком 18-24 роки нові можливості: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія

У міністерстві заявили, що контракт пропонує фінансову стабільність, гарантовану державою, за яким військовослужбовці зможуть отримати до 1 млн гривень: 200 тис. гривень виплачуватимуться одразу, а решта 800 тис. - під час служби. Також передбачена можливість отримання додаткового грошового забезпечення до 120 тис. гривень.

Також контракт надаватиме можливість безкоштовного проїзду та комунальні пільги; навчання у закладах освіти у межах квот за кошти держави, після закінчення контракту; право на виїзд за кордон після року служби; можливість самостійно обрати місце проходження ВЛК.

Крім того, надаватиметься "нульова" іпотека за програмою єОселя після закінчення контракту, можливість вибрати самостійно частину та спеціальність; надаватиметься компенсація за оренду житла на час служби, медичне забезпечення та стоматологія і зубопротезування. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Ми створюємо умови, в яких служба стає престижною та конкурентною. Українці, які приєднаються до Сил оборони, отримають усе необхідне: найкращу підготовку, високий рівень зарплат, соціальні гарантії та можливості для кар’єрного зростання