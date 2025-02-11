Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?

Министерство обороны запускает проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года. Контракт будет предусматривать усиленную подготовку, денежное обеспечение в 1 млн гривен, льготную ипотеку и тому подобное. Об этом сообщает Министерство обороны, передает УНН.

Министерство обороны сегодня официально начало проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года, которая готова присоединиться к Силам обороны на один год. Проект открывает для добровольцев в возрасте 18-24 года новые возможности: достойное финансовое вознаграждение, профессиональную боевую подготовку по стандартам НАТО и социальные гарантии, которых не дает ни одна гражданская профессия - говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что контракт предлагает финансовую стабильность, гарантированную государством, по которому военнослужащие смогут получить до 1 млн гривен: 200 тыс. гривен будут выплачиваться сразу, а остальные 800 тыс. - во время службы. Также предусмотрена возможность получения дополнительного денежного обеспечения до 120 тыс. гривен.

Также контракт будет предоставлять возможность бесплатного проезда и коммунальные льготы; обучение в учебных заведениях в пределах квот за средства государства, после окончания контракта; право на выезд за границу после года службы; возможность самостоятельно выбрать место прохождения ВЛК.

Кроме того, будет предоставляться "нулевая" ипотека по программе еОселя после окончания контракта, возможность выбрать самостоятельно часть и специальность; будет предоставляться компенсация за аренду жилья на время службы, медицинское обеспечение и стоматология и зубопротезирование. Также законом гарантировано освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.

Мы создаем условия, в которых служба становится престижной и конкурентной. Украинцы, которые присоединятся к Силам обороны, получат все необходимое: лучшую подготовку, высокий уровень зарплат, социальные гарантии и возможности для карьерного роста - заявил министр обороны Рустем Умеров.

Подать заявку можно будет на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение Резерв+ с ближайшим обновлением. Далее - консультация с рекрутером, подписание контракта и прохождение подготовки в боевых подразделениях.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал экспериментальный годовой контракт для службы в армии. Военные, которые подпишут его, смогут получить 1 млн грн, поступить в вуз без экзаменов и воспользоваться ипотекой под 0%.