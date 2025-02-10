Зеленський розповів про експериментальний контракт: що обіцяють військовим

Президент України Володимир Зеленський анонсував експериментальний річний контракт для служби в армії. Військові, які підпишуть його, зможуть отримати 1 млн грн, вступити до вишу без іспитів та скористатися іпотекою під 0%. Деталі оголосять найближчими днями, передає УНН.

Передусім ініціатива йде від військових командирів, від Міністерства оборони. Тут ми спілкуємось і деталі розглядали і з командирами, і окремо з Павлом Палісою, і з генералом Мойсюком, і все також було на Ставці. Це велика спільна робота, і там, дійсно, мені здається, дуже непогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на один рік за контрактом. Вони можуть далі продовжити, якщо захочуть, але це контракт на рік. Найближчими днями — завтра-післязавтра, упродовж 2-3 днів — усі деталі будуть оголошені офіційно, - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що за рік служби військові зможуть заробити, зокрема, 1 млн гривень. Окрім цього, після завершення контракту вони матимуть можливість без іспитів вступити до вищого навчального закладу та навчатися безкоштовно, оскільки всі витрати покриватиме держава.

Третє - я звернув би увагу на спецумови щодо іпотеки: 0%, усі відсотки покриватиме держава. Безумовно, є ще багато важливих деталей: які умови, у які бригади йтимуть військові. Це експериментальний контракт, - зауважив Президент.

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