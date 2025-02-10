Зеленский рассказал об экспериментальном контракте: что обещают военным

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал экспериментальный годовой контракт для службы в армии. Военные, которые подпишут его, смогут получить 1 млн грн, поступить в вуз без экзаменов и воспользоваться ипотекой под 0%. Детали объявят в ближайшие дни, передает УНН.

Прежде всего инициатива идет от военных командиров, от Министерства обороны. Здесь мы общаемся и детали рассматривали и с командирами, и отдельно с Павлом Палисой, и с генералом Мойсюком, и все также было на Ставке. Это большая совместная работа, и там, действительно, мне кажется, очень неплохое предложение для людей, которые сами хотят пойти на один год по контракту. Они могут дальше продолжить, если захотят, но это контракт на год. В ближайшие дни - завтра-послезавтра, в течение 2-3 дней - все детали будут объявлены официально, - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что за год службы военные смогут заработать, в частности, 1 млн гривен. Кроме этого, после завершения контракта они будут иметь возможность без экзаменов поступить в высшее учебное заведение и учиться бесплатно, поскольку все расходы будет покрывать государство.

Третье - я обратил бы внимание на спецусловия по ипотеке: 0%, все проценты будет покрывать государство. Безусловно, есть еще много важных деталей: какие условия, в какие бригады будут идти военные. Это экспериментальный контракт, - отметил Президент.

Напомним

По новому проекту частичной военной службы, в ряды ВСУ может присоединиться от 300 до 800 тысяч человек.

