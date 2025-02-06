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Скільки українців можуть залучити до військової служби? Нові дані дослідження

Скільки українців можуть залучити до військової служби? Нові дані дослідження

Київ • УНН

 • 92309 перегляди

Дослідження показало, що 34,2% українців готові добровільно мобілізуватися за умови впровадження нової моделі служби. Концепція передбачає 2-3 місяці служби та півроку цивільного життя.

За новим проєктом часткової військової служби, до лав ЗСУ може приєднатися від 300 до 800 тисяч осіб. Про це свідчать результати комплексного дослідження мобілізаційного потенціалу України.

Їх представили назагал експерти дослідницько-аналітичною групою InfoLight.UA разом з Українським безпековим клубом, передає кореспондент УНН.

Наше дослідження показує,що 34,2 % українців готові добровільно мобілізуватися за умови впровадження моделі військової служби. З них 7,8 % респондентів зазначили, що обовязково мобілізувалися б, а 26,4 % відповіли, що швидше мобілізувалися б

- сказав засновник Active Group Андрій Єременко. 

Що означає часткова військова служба?

Концепція часткової військової служби передбачає служіння у війську солдата 2-3 місяці, а потім півроку цивільного життя. За словами автора нового проєкту мобілізації Олександра Іванова, це може мотивувати більшу кількість людей добровільн овступити до лав ЗСУ. Таким чином, якщо це станеться, тоді можна буде переводити й діючих військовослужбовців з повної на часткову схему служби.

Ті люди, які відслужили, наприклад, три роки за час повномасштабного вторгнення, вони можуть піти тепер на півроку й побути зі своїми рідними та близькими. Це дуже важливо, це дуже сильно збільшить мотивацію військовослужбовців, які зараз є на фронті

- зазначив Олександр Іванов. 

Також від потенційної реформи розробники очікують зменшення напруги у суспільстві, вже не буде необхідності в масовому доборі нових військових, внаслідок постійних втрат.

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Зникне й необхідність мобілізації 18-річних. А військові, які пішли в СЗЧ, будуть повертатися в свої частини. Тому й на фронті ситуація може стабілізуватися. Адже військо отримає з новим ресурсом постійну ротацію на позиціях. Її можна буде проводити не індивідуально, а по ротам.

Плюс до цього має бути диференційоване грошове забезпечення, в залежності від того яких відсоток часу служить людина.

Наприклад, військовослужбовець, який служить 25 % часу за місяць отримує 50 % базової зарплатні за той же час, а той, хто служить 100 % часу отримує 150 % базової зарплатні.

Така модель, на думку Олександра Іванова, нівелює ще й ухилення громадян від служби та поверне державі довіру від народу, а це в свою чергу може стимулювати українців повертатися з-за кордону.

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У зовнішній політиці для України також з’являться плюси. За нових умов, наша держава може показати стійкість для західних партнерів та зміцнити свою позицію у ймовірних переговорах з ворогом.

Щоб дійти до таких положень у розробці проекту часткової служби, було опитано 1200 людей, взято інтерв’ю у 100 військовозабов’язаних. Також здійснено математичне моделювання ситуації навколо мобілізації на основі теорії ігор та аналізу міжнародного досвіду.

Інтерв'ю показують – люди готові захищати країну, але потребують чітких правил гри та можливості поєднувати службу з цивільним життям. Часткова військова служба може стати тим суспільним договором, якого зараз так не вистачає

 - зазначив Юрій Гончаренко, керівник InfoLight.UA.  

На думку розробників, аби реалізувати проект, треба залучити загалом приблизно три мільйони громадян України. Пропонують розпочати з експерименту. На схему часткової служби перевести 2-3 бригади ЗСУ. Далі ж розширити програму на всі бригади.  

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Олександр Карамушка

Олександр Карамушка

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