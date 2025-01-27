Якщо завтра половина армії піде додому - путін нас вб'є всіх: Зеленський про демобілізацію

Воєнний стан передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів, тому потрібно примусити росію швидше закінчити цю війну, якщо завтра половина армії піде додому, то путін вб'є всіх українців. Про це Володимир Зеленський. заявив в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, передає УНН.

За його словами, Україна мобілізовує достатню кількість новобранців віком від 25 років, проте необхідно працювати над якістю мобілізації.

Військові мають ротації та відпустки, але безумовно цього недостатньо. Безумовно, треба працювати над якістю цього. І є питання, а як повернутися додому і не повертатися на фронт. Безумовно, такі запити є. Проте це не передбачено сьогодні законом - заявив Зеленський.

Він припустив, що якби завтра половина армії пішла додому, російський диктатор володимир путін "усіх нас уб'є".

Якщо завтра, наприклад, половина армії просто піде додому, тоді треба було в перший день здаватися. Так і є, тому що, якщо завтра половина людей піде додому, путін нас вб'є всіх. Ну просто вб'є всіх, абсолютно так і буде, - додав він.

Нагадаємо

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк сказав, що законопроєкт про демобілізацію готовий до передачі у Верховну Раду. Для опрацювання механізмів реалізації та заміни військових потрібно ще 3 місяці.