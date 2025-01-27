Если завтра половина армии пойдет домой - путин нас убьет всех: Зеленский о демобилизации
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что массовая демобилизация половины армии приведет к уничтожению Украины путиным.
Военное положение предусматривает мобилизацию людей и всех ресурсов, поэтому нужно заставить россию быстрее закончить эту войну, если завтра половина армии пойдет домой, то путин убьет всех украинцев. Об этом Владимир Зеленский. заявил в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, передает УНН.
По его словам, Украина мобилизует достаточное количество новобранцев в возрасте от 25 лет, однако необходимо работать над качеством мобилизации.
Военные имеют ротации и отпуска, но безусловно этого недостаточно. Безусловно, надо работать над качеством этого. И есть вопрос, а как вернуться домой и не возвращаться на фронт. Безусловно, такие запросы есть. Однако это не предусмотрено сегодня законом
Он предположил, что если бы завтра половина армии ушла домой, российский диктатор владимир путин "всех нас убьет".
Если завтра, например, половина армии просто уйдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться. Так и есть, потому что, если завтра половина людей уйдет домой, путин нас убьет всех. Ну просто убьет всех, абсолютно так и будет,
Напомним
Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сказал, что законопроект о демобилизации готов к передаче в Верховную Раду. Для проработки механизмов реализации и замены военных нужно еще 3 месяца.