Если завтра половина армии пойдет домой - путин нас убьет всех: Зеленский о демобилизации

Военное положение предусматривает мобилизацию людей и всех ресурсов, поэтому нужно заставить россию быстрее закончить эту войну, если завтра половина армии пойдет домой, то путин убьет всех украинцев. Об этом Владимир Зеленский. заявил в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, передает УНН.

По его словам, Украина мобилизует достаточное количество новобранцев в возрасте от 25 лет, однако необходимо работать над качеством мобилизации.

Военные имеют ротации и отпуска, но безусловно этого недостаточно. Безусловно, надо работать над качеством этого. И есть вопрос, а как вернуться домой и не возвращаться на фронт. Безусловно, такие запросы есть. Однако это не предусмотрено сегодня законом - заявил Зеленский.

Он предположил, что если бы завтра половина армии ушла домой, российский диктатор владимир путин "всех нас убьет".

Если завтра, например, половина армии просто уйдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться. Так и есть, потому что, если завтра половина людей уйдет домой, путин нас убьет всех. Ну просто убьет всех, абсолютно так и будет, - добавил он.

Напомним

Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сказал, что законопроект о демобилизации готов к передаче в Верховную Раду. Для проработки механизмов реализации и замены военных нужно еще 3 месяца.