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Сколько украинцев могут привлечь к военной службе? Новые данные исследования

Киев  •  УНН

 • 10940 просмотра

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Исследование показало, что 34,2% украинцев готовы добровольно мобилизоваться при условии внедрения новой модели службы. Концепция предусматривает 2-3 месяца службы и полгода гражданской жизни.

По новому проекту частичной военной службы, в ряды ВСУ может присоединиться от 300 до 800 тысяч человек. Об этом свидетельствуют результаты комплексного исследования мобилизационного потенциала Украины.

Их представили эксперты исследовательско-аналитической группой InfoLight.UA вместе с Украинским клубом по безопасности, передает корреспондент УНН.

Наше исследование показывает, что 34,2% украинцев готовы добровольно мобилизоваться при условии внедрения модели военной службы. Из них 7,8% респондентов отметили, что обязательно мобилизовались бы, а 26,4% ответили, что скорее мобилизовались бы

- сказал основатель Active Group Андрей Еременко. 

Что означает частичная военная служба?

Концепция частичной военной службы предусматривает служение в армии солдата 2-3 месяца, а затем полгода гражданской жизни. По словам автора нового проекта мобилизации Александра Иванова, это может мотивировать большее количество людей добровольно вступить в ряды ВСУ. Таким образом, если это произойдет, тогда можно будет переводить и действующих военнослужащих с полной на частичную схему службы.

Те люди, которые отслужили, например, три года за время полномасштабного вторжения, они могут уйти теперь на полгода и побыть со своими родными и близкими. Это очень важно, это очень сильно увеличит мотивацию военнослужащих, которые сейчас есть на фронте

- отметил Александр Иванов. 

Также от потенциальной реформы разработчики ожидают уменьшения напряжения в обществе, уже не будет необходимости в массовом отборе новых военных, вследствие постоянных потерь.

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Исчезнет и необходимость мобилизации 18-летних. А военные, которые ушли в СЗЧ, будут возвращаться в свои части. Поэтому и на фронте ситуация может стабилизироваться. Ведь войско получит с новым ресурсом постоянную ротацию на позициях. Ее можно будет проводить не индивидуально, а по ротам.

Плюс к этому должно быть дифференцированное денежное обеспечение, в зависимости от того каких процент времени служит человек.

Например, военнослужащий, который служит 25 % времени за месяц получает 50 % базовой зарплаты за то же время, а тот, кто служит 100 % времени получает 150 % базовой зарплаты.

Такая модель, по мнению Александра Иванова, нивелирует еще и уклонение граждан от службы и вернет государству доверие от народа, а это в свою очередь может стимулировать украинцев возвращаться из-за границы.

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Во внешней политике для Украины также появятся плюсы. В новых условиях, наше государство может показать устойчивость для западных партнеров и укрепить свою позицию в вероятных переговорах с врагом.

Чтобы прийти к таким положениям в разработке проекта частичной службы, было опрошено 1200 человек, взято интервью у 100 военнообязанных. Также осуществлено математическое моделирование ситуации вокруг мобилизации на основе теории игр и анализа международного опыта.

Интервью показывают - люди готовы защищать страну, но нуждаются в четких правилах игры и возможности совмещать службу с гражданской жизнью. Частичная военная служба может стать тем общественным договором, которого сейчас так не хватает

 - отметил Юрий Гончаренко, руководитель InfoLight.UA.  

По мнению разработчиков, чтобы реализовать проект, надо привлечь в целом примерно три миллиона граждан Украины. Предлагают начать с эксперимента. На схему частичной службы перевести 2-3 бригады ВСУ. Далее же расширить программу на все бригады.  

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Александр Карамушка

Александр Карамушка

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