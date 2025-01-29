В Харькове в одном из ТЦК наладили новую схему уклонения от мобилизации, проведены обыски - ГБР
Киев • УНН
В харьковском ТЦК разоблачена схема уклонения от мобилизации за 70 тыс. грн. Задержан посредник, проведены обыски и изъяты документы.
В Харькове в одном из территориальных центров комплектования заблокировали новую схему уклонения от мобилизации - из-за якобы смены места жительства, в ТЦК проведены обыски, сообщили в Государственном бюро расследований в среду, пишет УНН.
Детали
«По оперативной информации, желающим уклониться от службы предлагали официально перевестись на учет в подчиненный фигурантам ТЦК, якобы, из-за смены места жительства. Для этого даже не нужно было ходить в военкомат, ведь все документы заполняли без присутствия «клиента». Далее мужчинам каждый месяц выдавали повестки, с которыми можно было свободно передвигаться по городу», - рассказали в ГБР.
За перевод в нужный ТЦК и ежемесячную выдачу соответствующих повесток, как сообщили в бюро, военнообязанный должен был заплатить 70 тыс. грн.
Задержан посредник, которого, по данным ГБР, организаторы сделки направили получить деньги от очередного уклониста. Сам фигурант, как указано, также уклонялся от службы с помощью такой же схемы.
«Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)», - сообщили в бюро.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.
«Проверяются действия работников ТЦК, в том числе руководящего звена. Проведен ряд обысков, в том числе в терцентре комплектования. Изъяты документы на новых «клиентов», которые сейчас изучаются», - отметили в ГБР.
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