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У Харкові в одному з ТЦК налагодили нову схему ухилення від мобілізації, проведено обшуки - ДБР

У Харкові в одному з ТЦК налагодили нову схему ухилення від мобілізації, проведено обшуки - ДБР

Київ • УНН

 • 37589 перегляди

У харківському ТЦК викрито схему ухилення від мобілізації за 70 тис. грн. Затримано посередника, проведено обшуки та вилучено документи.

У Харкові в одному з територіальних центрів комплектування заблокували нову схему ухилення від мобілізації - через нібито зміну місця проживання, у ТЦК проведено обшуки, повідомили у Державному бюро розслідувань у середу, пише УНН.

Деталі

"За оперативною інформацією, охочим ухилитися від служби пропонували офіційно перевестися на облік у підпорядкований фігурантам ТЦК, начебто, через зміну місця проживання. Для цього навіть не потрібно було ходити до військкомату, адже всі документи заповнювали без присутності "клієнта". Далі чоловікам кожного місяця видавали повістки, з якими можна було вільно пересуватися містом", - розповіли у ДБР.

За переведення до потрібного ТЦК та щомісячну видачу відповідних повісток, як повідомили у бюро, військовозобов’язаний мав заплатити 70 тис. грн.

Затримано посередника, якого, за даними ДБР, організатори оборудки направили отримати гроші від чергового ухилянта. Сам фігурант, як вказано, також ухилявся від служби за допомогою такої ж схеми.

"Йому повідомлено про підозру в одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України)", - повідомили у бюро.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

"Перевіряються дії працівників ТЦК, у тому числі керівної ланки. Проведено низку обшуків, у тому числі в терцентрі комплектування. Вилучено документи на нових "клієнтів", які наразі вивчаються", - наголосили у ДБР.

Замах на працівника ДБР: у бюро заявили, що нападник є військовим у СЗЧ23.01.25, 12:49 • 23547 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaДержавне бюро розслідувань України
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