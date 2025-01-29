У Харкові в одному з ТЦК налагодили нову схему ухилення від мобілізації, проведено обшуки - ДБР

У Харкові в одному з територіальних центрів комплектування заблокували нову схему ухилення від мобілізації - через нібито зміну місця проживання, у ТЦК проведено обшуки, повідомили у Державному бюро розслідувань у середу, пише УНН.

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"За оперативною інформацією, охочим ухилитися від служби пропонували офіційно перевестися на облік у підпорядкований фігурантам ТЦК, начебто, через зміну місця проживання. Для цього навіть не потрібно було ходити до військкомату, адже всі документи заповнювали без присутності "клієнта". Далі чоловікам кожного місяця видавали повістки, з якими можна було вільно пересуватися містом", - розповіли у ДБР.

За переведення до потрібного ТЦК та щомісячну видачу відповідних повісток, як повідомили у бюро, військовозобов’язаний мав заплатити 70 тис. грн.

Затримано посередника, якого, за даними ДБР, організатори оборудки направили отримати гроші від чергового ухилянта. Сам фігурант, як вказано, також ухилявся від служби за допомогою такої ж схеми.

"Йому повідомлено про підозру в одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України)", - повідомили у бюро.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

"Перевіряються дії працівників ТЦК, у тому числі керівної ланки. Проведено низку обшуків, у тому числі в терцентрі комплектування. Вилучено документи на нових "клієнтів", які наразі вивчаються", - наголосили у ДБР.

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