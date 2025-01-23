Замах на працівника ДБР: у бюро заявили, що нападник є військовим у СЗЧ

Чоловік, який напав на працівника ДБР, виявився військовослужбовцем в СЗЧ. Про це повідомила радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону у четвер, передає УНН.

Правоохоронець ДБР добре себе почуває… Мова йде про те, що працівник ДБР виконував свої прямі обовʼязки, а військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ, вирішив не йти на комунікацію, а спробувати замахнутись на працівника правоохоронних органів - розповіла Сапьян.

Нагадаємо

28-річний чоловік під час слідчих дій напав з ножем на працівника ДБР та втік, поліція із залученням КОРД затримала нападника, якому загрожує до 15 років або довічне ув'язнення.