Киянин з ножем напав на слідчого ДБР, його затримали - поліція

28-річний чоловік під час слідчих дій напав з ножем на працівника ДБР та втік, поліція із залученням КОРД затримала нападника, якому загрожує до 15 років або довічне ув'язнення, повідомили у ГУНП у Києві у четвер, пише УНН.

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Як повідомляється, співробітники Державного бюро розслідувань проводили слідчі дії за місцем мешкання 28-річного киянина, який підозрюється у вчиненні злочину.

"Під час спілкування зловмисник схопив кухонний ніж і раптово напав на слідчого ДБР, завдавши йому ножових поранень, та втік", - вказали у поліції.

Згодом працівники поліції, з залученням спецпризначенців КОРД, як вказано, затримали чоловіка за замах на вбивство працівника ДБР, а пораненого правоохоронця госпіталізували до лікарні.

Нападнику повідомлено про підозру за ст. 348 КК України - замах на вбивство працівника правоохоронного органу, він перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення, або довічне позбавлення волі.

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