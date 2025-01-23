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Киянин з ножем напав на слідчого ДБР, його затримали - поліція

Киянин з ножем напав на слідчого ДБР, його затримали - поліція

Київ • УНН

 • 35038 перегляди

28-річний чоловік під час слідчих дій напав з ножем на працівника ДБР та втік. Поліція із залученням КОРД затримала нападника, якому загрожує до 15 років або довічне ув'язнення.

28-річний чоловік під час слідчих дій напав з ножем на працівника ДБР та втік, поліція із залученням КОРД затримала нападника, якому загрожує до 15 років або довічне ув'язнення, повідомили у ГУНП у Києві у четвер, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, співробітники Державного бюро розслідувань проводили слідчі дії за місцем мешкання 28-річного киянина, який підозрюється у вчиненні злочину.

"Під час спілкування зловмисник схопив кухонний ніж і раптово напав на слідчого ДБР, завдавши йому ножових поранень, та втік", - вказали у поліції.

Згодом працівники поліції, з залученням спецпризначенців КОРД, як вказано, затримали чоловіка за замах на вбивство працівника ДБР, а пораненого правоохоронця госпіталізували до лікарні.

Нападнику повідомлено про підозру за ст. 348 КК України - замах на вбивство працівника правоохоронного органу, він перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення, або довічне позбавлення волі.

Завдав кілька ударів ножем та забрав телефон і рюкзак: в Одесі зловмисник напав на військового23.12.24, 20:07 • 22084 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
kyivКиїв

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