Киевлянин с ножом напал на следователя ГБР, его задержали - полиция
Киев • УНН
28-летний мужчина во время следственных действий напал с ножом на работника ГБР и скрылся. Полиция с привлечением КОРД задержала нападавшего, которому грозит до 15 лет или пожизненное заключение.
28-летний мужчина во время следственных действий напал с ножом на сотрудника ГБР и убежал, полиция с привлечением КОРД задержала нападавшего, которому грозит до 15 лет или пожизненное заключение, сообщили в ГУНП в Киеве в четверг, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, сотрудники Государственного бюро расследований проводили следственные действия по месту жительства 28-летнего киевлянина, который подозревается в совершении преступления.
"Во время общения злоумышленник схватил кухонный нож и внезапно напал на следователя ГБР, нанеся ему ножевые ранения, и скрылся", - указали в полиции.
Позже сотрудники полиции, с привлечением спецназа КОРД, как указано, задержали мужчину за покушение на убийство сотрудника ГБР, а раненого правоохранителя госпитализировали в больницу.
Нападавшему сообщено о подозрении по ст. 348 УК Украины - покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа, он находится под стражей.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения, или пожизненное лишение свободы.
Нанес несколько ударов ножом и забрал телефон и рюкзак: в Одессе злоумышленник напал на военного23.12.24, 20:07 • 21808 просмотров