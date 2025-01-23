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Киевлянин с ножом напал на следователя ГБР, его задержали - полиция

Киевлянин с ножом напал на следователя ГБР, его задержали - полиция

Киев  •  УНН

 • 11872 просмотра

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28-летний мужчина во время следственных действий напал с ножом на работника ГБР и скрылся. Полиция с привлечением КОРД задержала нападавшего, которому грозит до 15 лет или пожизненное заключение.

28-летний мужчина во время следственных действий напал с ножом на сотрудника ГБР и убежал, полиция с привлечением КОРД задержала нападавшего, которому грозит до 15 лет или пожизненное заключение, сообщили в ГУНП в Киеве в четверг, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, сотрудники Государственного бюро расследований проводили следственные действия по месту жительства 28-летнего киевлянина, который подозревается в совершении преступления.

"Во время общения злоумышленник схватил кухонный нож и внезапно напал на следователя ГБР, нанеся ему ножевые ранения, и скрылся", - указали в полиции.

Позже сотрудники полиции, с привлечением спецназа КОРД, как указано, задержали мужчину за покушение на убийство сотрудника ГБР, а раненого правоохранителя госпитализировали в больницу.

Нападавшему сообщено о подозрении по ст. 348 УК Украины - покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа, он находится под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения, или пожизненное лишение свободы.

Нанес несколько ударов ножом и забрал телефон и рюкзак: в Одессе злоумышленник напал на военного23.12.24, 20:07 • 21808 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
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