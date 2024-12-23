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Нанес несколько ударов ножом и забрал телефон и рюкзак: в Одессе злоумышленник напал на военного

Нанес несколько ударов ножом и забрал телефон и рюкзак: в Одессе злоумышленник напал на военного

Киев  •  УНН

 • 6489 просмотра

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Мужчина с четырьмя судимостями напал на военнослужащего в Одессе, ранив его ножом и похитив личные вещи. Полиция задержала злоумышленника на следующий день и изъяла похищенное имущество.

В Одессе полицейские задержали злоумышленника, который совершил разбойное нападение на военнослужащего. Фигурант уже имеет ряд судимостей, и только в сентябре этого года освободился из мест лишения свободы, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

О госпитализации 36-летнего военного с проникающим ранением брюшной полости, колото-резаной раной шеи и резаной раной руки полицейским сообщили врачи.

Следователи совместно с оперативниками установили, что травмы потерпевшему нанес незнакомец, вместе с этим отобрав у него вещи. Происшествие произошло около 23 часов в одном из скверов Приморского района. Злоумышленник подбежал к прохожему и вырвал у него из рук мобильный телефон. Потерпевший пытался забрать гаджет, но получил от нападавшего несколько ударов ножом. Когда раненый мужчина упал, правонарушитель забрал у него еще и рюкзак с личными вещами и скрылся.

«Скорую» пострадавшему вызвали неравнодушные граждане.

Добавим

Полицейские установили личность злоумышленника и уже на следующее утро задержали его на одной из улиц города. Во время личного обыска следователи изъяли у злоумышленника мобильный телефон потерпевшего, а в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли нож и похищенный рюкзак, которые фигурант выбросил после совершения преступления.

Правонарушитель приезжий, и в Одессе не имеет постоянного места жительства. За плечами у него четыре судимости за кражи и грабежи. Сейчас следователи сообщили фигуранту о подозрении в нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенном с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, а также с причинением тяжких телесных повреждений, то есть разбойном нападении, совершенном в условиях военного положения.

Это преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы до 15 лет с конфискацией имущества. По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
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