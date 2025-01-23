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Покушение на работника ГБР: в бюро заявили, что нападавший является военным в СЗЧ

Киев  •  УНН

 • 4121 просмотра

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Военнослужащий в СЗЧ напал с ножом на работника ГБР во время следственных действий.

Мужчина, который напал на работника ГБР, оказался военнослужащим в СЗЧ. Об этом сообщила советник по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.

Правоохранитель ГБР хорошо себя чувствует... Речь идет о том, что сотрудник ГБР выполнял свои прямые обязанности, а военнослужащий, который находится в СЗЧ, решил не идти на коммуникацию, а попытаться замахнуться на работника правоохранительных органов

- рассказала Сапьян.

Напомним 

28-летний мужчина во время следственных действий напал с ножом на работника ГБР и убежал, полиция с привлечением КОРД задержала нападавшего, которому грозит до 15 лет или пожизненное заключение.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Криминал и ЧП
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