Покушение на работника ГБР: в бюро заявили, что нападавший является военным в СЗЧ

Мужчина, который напал на работника ГБР, оказался военнослужащим в СЗЧ. Об этом сообщила советник по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.

Правоохранитель ГБР хорошо себя чувствует... Речь идет о том, что сотрудник ГБР выполнял свои прямые обязанности, а военнослужащий, который находится в СЗЧ, решил не идти на коммуникацию, а попытаться замахнуться на работника правоохранительных органов - рассказала Сапьян.

Напомним

28-летний мужчина во время следственных действий напал с ножом на работника ГБР и убежал, полиция с привлечением КОРД задержала нападавшего, которому грозит до 15 лет или пожизненное заключение.