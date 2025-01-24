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Демобилизации сейчас не будет, вопрос ротации якобы прорабатывается - ответ Генштаба на письмо нардепа

Демобилизации сейчас не будет, вопрос ротации якобы прорабатывается - ответ Генштаба на письмо нардепа

Киев  •  УНН

 • 1641 просмотра

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Генштаб сообщил, что сейчас демобилизации не будет, но прорабатывается вопрос ротации военнослужащих. Вопрос требует дополнительных нормативно-правовых изменений и учета потребностей обороноспособности.

Вопрос сроков службы остается актуальным. Пока идет рассмотрение относительно ротации и увольнения военнослужащих, но без определения сроков демобилизации. Об этом ответили в Генштабе народному депутату Алексею Гончаренко, передает УНН.

Получил ответ от Генштаба на свою петицию о демобилизации через 18 месяцев. Это тот самый, на который почти два года отвечал Зеленский. И снова без сенсаций: демобилизации сейчас не будет.

- написал нардеп на своей странице в соцсети.

Гончаренко отметил, что согласно ответу военного ведомства, сейчас якобы прорабатывается вопрос ротации, а также увольнения военнослужащих - это требует дополнительных нормативно-правовых изменений и, главное, учета потребностей обороноспособности. 

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Гончаренко не скрывает разочарования: "Через месяц будет три года полномасштабной войны. И за все это время так и не решен вопрос адекватных сроков службы".

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Напомним,

Законопроект о демобилизации готов к передаче в Верховную Раду. Для проработки механизмов реализации и замены военных нужно еще 3 месяца, сообщил первый заместитель министра обороны.

В Украине демобилизация военных сейчас маловероятна - нардеп08.01.25, 20:36 • 22638 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
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