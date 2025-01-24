Демобилизации сейчас не будет, вопрос ротации якобы прорабатывается - ответ Генштаба на письмо нардепа

Вопрос сроков службы остается актуальным. Пока идет рассмотрение относительно ротации и увольнения военнослужащих, но без определения сроков демобилизации. Об этом ответили в Генштабе народному депутату Алексею Гончаренко, передает УНН.

Получил ответ от Генштаба на свою петицию о демобилизации через 18 месяцев. Это тот самый, на который почти два года отвечал Зеленский. И снова без сенсаций: демобилизации сейчас не будет.