Демобилизации сейчас не будет, вопрос ротации якобы прорабатывается - ответ Генштаба на письмо нардепа
Киев • УНН
Генштаб сообщил, что сейчас демобилизации не будет, но прорабатывается вопрос ротации военнослужащих. Вопрос требует дополнительных нормативно-правовых изменений и учета потребностей обороноспособности.
Вопрос сроков службы остается актуальным. Пока идет рассмотрение относительно ротации и увольнения военнослужащих, но без определения сроков демобилизации. Об этом ответили в Генштабе народному депутату Алексею Гончаренко, передает УНН.
Получил ответ от Генштаба на свою петицию о демобилизации через 18 месяцев. Это тот самый, на который почти два года отвечал Зеленский. И снова без сенсаций: демобилизации сейчас не будет.
Гончаренко отметил, что согласно ответу военного ведомства, сейчас якобы прорабатывается вопрос ротации, а также увольнения военнослужащих - это требует дополнительных нормативно-правовых изменений и, главное, учета потребностей обороноспособности.
Гончаренко не скрывает разочарования: "Через месяц будет три года полномасштабной войны. И за все это время так и не решен вопрос адекватных сроков службы".
Напомним,
Законопроект о демобилизации готов к передаче в Верховную Раду. Для проработки механизмов реализации и замены военных нужно еще 3 месяца, сообщил первый заместитель министра обороны.
В Украине демобилизация военных сейчас маловероятна - нардеп08.01.25, 20:36 • 22638 просмотров