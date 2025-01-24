Демобілізації зараз не буде, питання ротації нібито опрацьовується - відповідь Генштабу на лист нардепа

Питання термінів служби залишається актуальним. Поки йде розгляд щодо ротації та звільнення військовослужбовців, але без визначення строків демобілізації. Про це відповіли у Генштабі народному депутату Олексію Гончаренку, передає УНН.

Отримав відповідь від Генштабу на свою петицію про демобілізацію через 18 місяців. Це та сама, на яку майже два роки відповідав Зеленський. І знову без сенсацій: демобілізації зараз не буде. - написав нардеп на своїй сторінці у соцмережі.

Гончаренко зазначив, що згідно з відповіддю військового відомства, наразі нібито опрацьовується питання ротації, а також звільнення військовослужбовців - це потребує додаткових нормативно-правових змін і, головне, врахування потреб обороноздатності.

Гончаренко не приховує розчарування: "Через місяць буде три роки повномасштабної війни. І за весь цей час так і не вирішено питання адекватних термінів служби".

Нагадаємо

Законопроєкт про демобілізацію готовий до передачі у Верховну Раду. Для опрацювання механізмів реалізації та заміни військових потрібно ще 3 місяці, повідомив перший заступник міністра оборони.

В Україні демобілізація військових нині малоймовірна - нардеп