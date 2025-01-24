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Демобілізації зараз не буде, питання ротації нібито опрацьовується - відповідь Генштабу на лист нардепа

Демобілізації зараз не буде, питання ротації нібито опрацьовується - відповідь Генштабу на лист нардепа

Київ • УНН

 • 24382 перегляди

Генштаб повідомив, що наразі демобілізації не буде, але опрацьовується питання ротації військовослужбовців. Питання потребує додаткових нормативно-правових змін та врахування потреб обороноздатності.

Питання термінів служби залишається актуальним. Поки йде розгляд щодо ротації та звільнення військовослужбовців, але без визначення строків демобілізації. Про це відповіли у Генштабі народному депутату Олексію Гончаренку, передає УНН.

Отримав відповідь від Генштабу на свою петицію про демобілізацію через 18 місяців. Це та сама, на яку майже два роки відповідав Зеленський. І знову без сенсацій: демобілізації зараз не буде.

- написав нардеп на своїй сторінці у соцмережі.

Гончаренко зазначив, що згідно з відповіддю військового відомства, наразі нібито опрацьовується питання ротації, а також звільнення військовослужбовців - це потребує додаткових нормативно-правових змін і, головне, врахування потреб обороноздатності. 

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Гончаренко не приховує розчарування: "Через місяць буде три роки повномасштабної війни. І за весь цей час так і не вирішено питання адекватних термінів служби".

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Нагадаємо

Законопроєкт про демобілізацію готовий до передачі у Верховну Раду. Для опрацювання механізмів реалізації та заміни військових потрібно ще 3 місяці, повідомив перший заступник міністра оборони.

В Україні демобілізація військових нині малоймовірна - нардеп08.01.25, 20:36 • 22906 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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