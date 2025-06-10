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"Я не вважаю, що ми повинні мобілізуватися з 18 років": Зеленський пояснив, чому Міноборони України запропонувало молоді контракт "18-24" 10 червня 2025

Київ • УНН

 • 1312 перегляди

Зеленський заявив про складнощі з мобілізацією в Україні, але наголосив на можливості служби за контрактом з 18 років. Це було зроблено як контраргумент союзникам щодо санкцій проти рф.

"Я не вважаю, що ми повинні мобілізуватися з 18 років": Зеленський пояснив, чому Міноборони України запропонувало молоді контракт "18-24"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні є такі самі складності у питанні мобілізації, як і у будь-якої іншої країни, яка знаходиться у стані війни. Проте мобілізація за контрактом з 18 років передбачалась, як один із контраргументів союзникам України, які відмовляються від впровадження санкцій проти рф начебто через те, що Україна не мобілізує вісімнадцятирічних. Про це повідомив Зеленський під час інтерв'ю угорському виданню ValaszOnline, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи має Україна труднощі з мобілізацією та чи просувається набір молоді віком 18-24 років, який розпочався в лютому, як очікувалося, Зеленський зауважив, що мобілізація – необхідний під час війни процес, якій не може не викликати складнощів.

Мобілізація – це проблема в кожній війні. Україна не є винятком, бо ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди втомилися. Ми можемо мобілізувати 27 000 людей на місяць, а росіяни можуть мобілізувати 40-50 000, бо їхні втрати більші. Мобілізація тут можлива через воєнний стан. Ніхто інший не має досвіду в тому, як зупинити путіна. Це ми його зупинили

- наголосив Президент.

Він також пояснив, що мобілізації з 18 років як такої немає, Україна пропонує молоді службу за контрактом.

Ми не мобілізували 18-24-річних, а пропонували їм річний контракт. Я ніколи про це не говорив, але якщо ви мене запитаєте, я скажу вам, що думаю, бо це делікатна тема: я не вважаю, що ми повинні мобілізуватися з 18 років, як думали лідери інших країн. Операція "Павутина" показала: важлива не кількість людей, а зброя та технології. І гроші, і тиск

 - пояснив Зеленський свою позицію.

Він додав, що у тому числі санкційний тиск має бути спрямованим на ті гроші, які росіяни використовують для фінансування війни.

Західні партнери перераховують причини, чому вони не зважилися на санкції, бо Україна не мобілізувалася з 18 років. Чесно кажучи: ми надали можливість 18-24-річним молодим людям показати, що вони також можуть служити, якщо цього хочуть наші партнери. Саме це ми їм зараз і надали, відповідно до нашого законодавства. Тим часом тисячі людей воюють на передовій

- підсумував Президент.

Волонтерка висловилася про мобілізацію жінок та 18-річних: ще немає потреби, але мають готуватися08.06.25, 14:45 • 10225 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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