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Служба в армії для молоді: жінки також мають можливість долучитися до війська за контрактом "18-24"

Київ • УНН

 • 1014 перегляди

Жінки можуть приєднатися до проєкту "18–24", але посади «нетипові». Проєкт дозволяє звільнитися через рік служби та отримати відстрочку від мобілізації.

Служба в армії для молоді: жінки також мають можливість долучитися до війська за контрактом "18-24"

Молодь, яка приєднається до проєкту "18–24", зможе звільнитися через рік служби, отримати річну відстрочку від мобілізації та навіть виїхати за кордон.

Жінки також можуть долучитися, однак жінки більш зацікавлені у медичних спеціальностях чи посадах операторів БпЛА, які наразі недоступні у програмі. Про це в ефірі телемарафону повідомив Олександр Зорін, сержант-менеджер 3 категорії відділення рекрутингу штабу 95 ОДШБр передає УНН.

Всі люди, які приєднуються до контракту 18-24, матимуть можливість після року звільнитися і мати відстрочку від мобілізації на 1 рік. І за цей рік вони матимуть право виїхати за кордон

- повідомив він.

Зорін також зазначив, що жінки та дівчата також мають можливість долучитися до війська за контрактом "18-24", але більшість посад, що пропонуються - "нетипові" для жінок.

Жінок і дівчат ми також долучаємо до цього проєкту, але з ними трошки складніше, тому що деякі посади жінкам досить нетипові й жінки в більшості варіантів відмовляються від контракту, тому що вони більш зацікавлені у медичній галузі, або хочуть бути операторами дронів. Але на жаль в даному проєкті даним посад не передбачено

- додав він.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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