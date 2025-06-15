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Служба в армии для молодежи: женщины также имеют возможность присоединиться к войску по контракту "18-24"

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Женщины могут присоединиться к проекту "18–24", но должности «нетипичные». Проект позволяет уволиться через год службы и получить отсрочку от мобилизации.

Служба в армии для молодежи: женщины также имеют возможность присоединиться к войску по контракту "18-24"

Молодежь, которая присоединится к проекту "18–24", сможет уволиться через год службы, получить годовую отсрочку от мобилизации и даже выехать за границу.

Женщины также могут присоединиться, однако женщины больше заинтересованы в медицинских специальностях или должностях операторов БпЛА, которые пока недоступны в программе. Об этом в эфире телемарафона сообщил Александр Зорин, сержант-менеджер 3 категории отделения рекрутинга штаба 95 ОДШБр передает УНН.

Все люди, которые присоединяются к контракту 18-24, будут иметь возможность после года уволиться и иметь отсрочку от мобилизации на 1 год. И за этот год они будут иметь право выехать за границу

- сообщил он.

Зорин также отметил, что женщины и девушки также имеют возможность присоединиться к войску по контракту "18-24", но большинство предлагаемых должностей - "нетипичные" для женщин.

Женщин и девушек мы также привлекаем к этому проекту, но с ними немного сложнее, потому что некоторые должности женщинам достаточно нетипичны и женщины в большинстве вариантов отказываются от контракта, потому что они больше заинтересованы в медицинской отрасли, или хотят быть операторами дронов. Но, к сожалению, в данном проекте данные должности не предусмотрены

- добавил он.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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