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Военные в возрасте 18-25 смогут учиться без отрыва от службы – указ Президента

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий украинским военным в возрасте от 18 до 25 лет учиться без отрыва от службы. Изменения внесены в положение о прохождении военной службы.

Военные в возрасте 18-25 смогут учиться без отрыва от службы – указ Президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому украинские военные в возрасте от 18 до 25 лет смогут учиться без отрыва от службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на документ, текст которого опубликован на сайте Офиса главы государства.

Детали

Указом вносятся изменения в пункт 173 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ. В частности, в первом предложении пункта слова "по новому контракту, и лица" изменяются на "по новому контракту, военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет, проходящие военную службу по контракту или по призыву во время мобилизации, на особый период, и лица".

"Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования (12 июня 2025 года - ред.), - говорится в документе.

Таким образом, отныне военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу по контракту и продлившие срок военной службы по новому контракту, будут иметь право учиться без отрыва от военной службы.

Напомним

В апреле Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который дает возможность военным в возрасте от 18 до 24 лет получать высшее образование без отрыва от службы. Впоследствии Верховная Рада поддержала документ в первом чтении.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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