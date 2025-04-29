Навчання військових 18-24 років у вишах без відриву від служби: законопроєкт схвалив уряд
Київ • УНН
Кабмін схвалив законопроєкт, що дозволить військовим віком 18-24 років здобувати вищу освіту без відриву від служби. Це стосується контрактників та мобілізованих.
Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який дає можливість військовим 18-24 років здобувати вищу освіту без відриву від служби. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Деталі
"Схвалено проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань освіти військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, на особливий період", - написав Мельничук.
За його словами, законопроєктом пропонується внести зміни до низки законів щодо посилення соціальних пільг та гарантій військовослужбовців, віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, на особливий період, зокрема, щодо гарантій права на навчання.
Також - права навчатися у закладах вищої освіти для здобуття відповідного рівня освіти без відриву від служби, а також права на відпустку у зв’язку з навчанням у закладі вищої освіти, гарантій збереження місця навчання та стипендії на період військової служби.
Право на це військові здобудуть після схвалення відповідного законопроєкту парламентом, куди документ має подати уряд.
Доповнення
Міністр оборони України Рустем Умєров раніше повідомляв, що військовослужбовці зможуть здобувати вищу освіту, не перериваючи службу.