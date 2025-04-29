Обучение военных 18-24 лет в вузах без отрыва от службы: законопроект одобрило правительство

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который дает возможность военным 18-24 лет получать высшее образование без отрыва от службы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

"Одобрен проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов образования военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, проходящих военную службу по контракту или по призыву во время мобилизации, на особый период", - написал Мельничук.

По его словам, законопроектом предлагается внести изменения в ряд законов относительно усиления социальных льгот и гарантий военнослужащих, в возрасте от 18 до 25 лет, проходящих военную службу по контракту или по призыву во время мобилизации, на особый период, в частности, относительно гарантий права на обучение.

Также - права учиться в учреждениях высшего образования для получения соответствующего уровня образования без отрыва от службы, а также права на отпуск в связи с обучением в учреждении высшего образования, гарантий сохранения места обучения и стипендии на период военной службы.

Право на это военные получат после одобрения соответствующего законопроекта парламентом, куда документ должно подать правительство.

Дополнение

Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее сообщал, что военнослужащие смогут получать высшее образование, не прерывая службу.