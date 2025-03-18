Військові зможуть навчатися у вищих навчальних закладах без переривання служби - Умєров

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 31237 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 49156 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 53373 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 58750 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 70709 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 58095 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56925 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 121961 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82299 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 228144 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
66%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 23482 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 14036 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 20300 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 19076 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 20363 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 90396 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 121961 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 228144 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 404823 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 397044 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11637 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 19121 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 20344 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 23524 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75658 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Військові зможуть навчатися у вищих навчальних закладах без переривання служби - Умєров

Київ • УНН

 • 12796 перегляди

Міноборони дозволить контрактникам та призовникам 18-24 років навчатися у вишах. Для цього потрібен дозвіл командира, оформлений наказом по військовій частині.

Військові зможуть навчатися у вищих навчальних закладах без переривання служби - Умєров

Військовослужбовці зможуть здобувати вищу освіту, не перериваючи службу. Таку можливість анонсував Міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє УНН.  

За словами Умєрова, Міноборони розробило зміни до Положення про проходження військової служби, які дають змогу контрактникам та призовникам у віці 18-24 років навчатися у закладах вищої освіти.

Охочим здобувати вищу освіту необхідно отримати дозвіл від командира з’єднання або вищого командування. Рішення оформлюється наказом по військовій частині.

"Це особливо важливо для тих, хто підписує контракт за проєктом "Контракт 18-24". Такі військовослужбовці отримають можливість не лише служити, а й навчатися, розвивати професійні навички та готуватися до майбутньої кар’єри – як у війську, так і в цивільному житті", - пояснив Умєров.

Проєкт, розроблений і поданий Міністерством оборони, схвалив Кабінет Міністрів України. Найближчим часом він буде поданий на підпис Президенту України.

Нагадаємо 

У лютому 2023 року  Верховна Рада ухвалила закон, згідно із яким військовослужбовці мають можливість отримувати офіцерські звання та підписувати контракт не маючи вищої освіти.

Добровольці, що приєдналися до програми "Контракт 18-24", вже отримали перші виплати07.03.25, 10:03 • 17784 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоВійна
Рустем Умєров
Міністерство оборони України
Верховна Рада
Україна
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,052.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,094.31
Ethereum
$1,671.19