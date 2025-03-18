Військові зможуть навчатися у вищих навчальних закладах без переривання служби - Умєров

Військовослужбовці зможуть здобувати вищу освіту, не перериваючи службу. Таку можливість анонсував Міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє УНН.

За словами Умєрова, Міноборони розробило зміни до Положення про проходження військової служби, які дають змогу контрактникам та призовникам у віці 18-24 років навчатися у закладах вищої освіти.

Охочим здобувати вищу освіту необхідно отримати дозвіл від командира з’єднання або вищого командування. Рішення оформлюється наказом по військовій частині.

"Це особливо важливо для тих, хто підписує контракт за проєктом "Контракт 18-24". Такі військовослужбовці отримають можливість не лише служити, а й навчатися, розвивати професійні навички та готуватися до майбутньої кар’єри – як у війську, так і в цивільному житті", - пояснив Умєров.

Проєкт, розроблений і поданий Міністерством оборони, схвалив Кабінет Міністрів України. Найближчим часом він буде поданий на підпис Президенту України.

Нагадаємо

У лютому 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, згідно із яким військовослужбовці мають можливість отримувати офіцерські звання та підписувати контракт не маючи вищої освіти.



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