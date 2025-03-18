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Военные смогут учиться в высших учебных заведениях без прерывания службы - Умеров

Киев • УНН

 • 12792 просмотра

Минобороны позволит контрактникам и призывникам 18-24 лет учиться в вузах. Для этого необходимо разрешение командира, оформленное приказом по воинской части.

Военные смогут учиться в высших учебных заведениях без прерывания службы - Умеров

Военнослужащие смогут получать высшее образование, не прерывая службу. Такую возможность анонсировал Министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает УНН.  

По словам Умерова, Минобороны разработало изменения в Положение о прохождении военной службы, которые позволяют контрактникам и призывникам в возрасте 18-24 лет обучаться в учреждениях высшего образования.

Желающим получать высшее образование необходимо получить разрешение от командира соединения или высшего командования. Решение оформляется приказом по воинской части.

"Это особенно важно для тех, кто подписывает контракт по проекту "Контракт 18-24". Такие военнослужащие получат возможность не только служить, но и учиться, развивать профессиональные навыки и готовиться к будущей карьере – как в армии, так и в гражданской жизни", - пояснили Умеров.

Проект, разработанный и представленный Министерством обороны, одобрил Кабинет Министров Украины. В ближайшее время он будет представлен на подпись Президенту Украины.

Напомним 

В феврале 2023 года  Верховная Рада приняла закон, согласно которому военнослужащие имеют возможность получать офицерские звания и подписывать контракт, не имея высшего образования.

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