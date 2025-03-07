Добровольцы, которые присоединились к программе "Контракт 18-24", уже получили первые выплаты
Киев • УНН
Молодые военнослужащие по программе "Контракт 18-24" получили первые финансовые выплаты. Программа предлагает профессиональную подготовку по стандартам НАТО, социальные гарантии и дополнительные возможности для развития.
Первые добровольцы, которые решили присоединиться к военной службе по контракту "Контракт 18-24", уже получили свои первые выплаты. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Первые добровольцы, которые пришли в армию по программе "Контракт 18-24", уже получили первые выплаты!
Эта программа предполагает достойное финансовое вознаграждение, профессиональную боевую подготовку по стандартам НАТО и социальные гарантии, которые не предоставляет ни одна гражданская профессия. Кроме того, контрактники будут иметь возможность выехать за границу после года службы, получить бесплатное высшее образование и оформить ипотеку под 0%.
Благодаря таким инициативам молодежь имеет шанс не только стать частью сильной и профессиональной армии, но и получить стабильность и поддержку для развития в будущем.
Подробности по ссылке 18-24.army.gov.ua
Напоминаем
Министерство обороны запустило проект "Контракт 18-24" – добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года. Контракт будет предусматривать усиленную подготовку, денежное обеспечение в 1 млн гривен, льготную ипотеку и т.д.
Через несколько дней после запуска инициативы поступило уже около 10 тысяч обращений.