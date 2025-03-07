Добровольці, що приєдналися до програми "Контракт 18-24", вже отримали перші виплати

Перші добровольці, які вирішили приєднатися до військової служби за контрактом "Контракт 18-24", вже отримали свої перші виплати. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Перші добровольці, які прийшли у військо за програмою "Контракт 18-24", вже отримали перші виплати! - йдеться у повідомленні.

Ця програма передбачає гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія. Крім того, контрактники матимуть можливість виїхати за кордон після року служби, здобути безкоштовну вищу освіту та отримати іпотеку під 0%.

Зазначається, що завдяки таким ініціативам молодь має шанс не тільки стати частиною сильної та професійної армії, але й отримати стабільність та підтримку для розвитку в майбутньому.

Деталі за посиланням 18-24.army.gov.ua

Нагадаємо

Міністерство оборони запустило проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки. Контракт передбачатиме посилену підготовку, грошове забезпечення в 1 млн гривень, пільгову іпотеку тощо.

За кілька днів після запуску ініціативи надійшло вже близько 10 тисяч звернень.