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Військові віком 18-25 зможуть навчатись без відриву від служби - указ Президента

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Володимир Зеленський підписав указ, що дозволяє українським військовим віком від 18 до 25 років навчатися без відриву від служби. Зміни внесено до положення про проходження військової служби.

Військові віком 18-25 зможуть навчатись без відриву від служби - указ Президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким українські військові віком від 18 до 25 років зможуть навчатися без відриву від служби. Про це повідомляє УНН із посиланням на документ, текст якого оприлюднений на сайті Офісу глави держави.

Деталі

Указом вносяться зміни до пункту 173 Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ. Зокрема, у першому реченні пункту слова "за новим контрактом, та особи" змінюються на "за новим контрактом, військовослужбовці віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, на особливий період, та особи".

"Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування (12 червня 2025 року - ред.), - йдеться у документі.

Таким чином, відтепер військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, матимуть право навчатися без відриву від військової служби.

Нагадаємо

У квітні Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який дає можливість військовим віком від 18 до 24 років здобувати вищу освіту без відриву від служби. Згодом Верховна Рада підтримала документ у першому читанні.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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