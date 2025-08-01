В Минобороны объяснили, для чего расширили "Контракт 18-24", добавив операторов дронов

Роль дронов для создания тактического преимущества во время войны сейчас невозможно переоценить, но для того, чтобы управлять ими, нужны мотивированные и хорошо обученные люди, поэтому "Контракт 18-24" расширяется и добавлено новое направление для операторов дронов. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Контрактом 18-24" расширена возможность присоединения к проекту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет, желающих и могущих быть принятыми на военную службу по контракту лиц рядового состава на должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем. Срок контракта для этой категории составляет два года, а обязательное требование по непосредственному участию в боевых действиях увеличено с 6 до 12 месяцев - сказал Лазуткин.

Механизм выплат по "Контакту 18-24"

Он напомнил, что механизм выплаты единовременной денежной помощи в размере 1 млн грн сохраняется. 200 тыс. грн выплачивается сразу при подписании контракта, 300 тыс. грн после прохождения подготовки и началом службы, 500 тыс. грн после окончания двухлетнего контракта при выполнении его условий.

Понятно, что роль дронов для создания тактического преимущества во время войны сейчас невозможно переоценить, но для того, чтобы управлять дронами, нужны мотивированные люди и хорошо обученные, поэтому именно контракт и расширяется - заявил Лазуткин.

Он также прокомментировал, ограничено ли количество бригад для операторов дронов по "Контракту 18-24".

Этот круг давно расширен, служить по этому виду контракта можно будет на должностях личного состава ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Речь идет прежде всего о соответствующих подразделениях беспилотных систем в составе этих военных формирований. Что касается ВСУ, напомню, что участие в экспериментальном проекте принимают 24 бригады ВСУ, 5 бригад Нацгвардии, 4 бригады Госпогранслужбы. Конкретные военно-учетные специальности, должности, которые будут охватывать проект с учетом принятых изменений, будут утверждены отдельным решением Генерального штаба. Не исключено, что будет расширен перечень подразделений, участвующих в этом проекте - рассказал Лазуткин.

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Сроки обучения по "Контракту 18-24"

По словам представителя Минобороны, нужно учитывать специфику работы с БПЛА.

Срок обучения для таких контрактников увеличен с 3 до 4 месяцев, подготовка включает, в частности, базовую общую военную подготовку продолжительностью 45 суток, профессиональную подготовку до 60 суток, курс адаптации в воинской части – это две недели обычно. Если у человека есть сертификат о подготовке специалистов по эксплуатации беспилотных систем, полученных в учебных центрах различных форм собственности, он может учитываться при установлении сроков профессиональной подготовки соответствующими комиссиями учебных центров - пояснил Лазуткин.

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