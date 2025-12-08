В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Киев • УНН
8 декабря во время боевого задания на восточном направлении погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Евгений Иванов. Обстоятельства потери выясняются.
В полдень 8 декабря, во время выполнения боевого задания на восточном направлении погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Детали
В полдень 8 декабря 2025 года на восточном направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич.
Сейчас обстоятельства, при которых произошла потеря, выясняются. Воздушные силы ВСУ выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего подполковника Иванова.
