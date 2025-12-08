В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов

$42.060.13
Эксклюзив
14:34 • 892 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 7752 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 16010 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 17421 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 14087 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 22278 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 12454 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 12708 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 12540 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 10327 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
публикации
Эксклюзивы
Атака на Сумскую область: число раненых в результате вражеского удара по 9-этажному дому в Ахтырке возросло до семи
Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домам
Войска рф атаковали дронами Фастов в Киевской области: показали последствия
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп
В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
13:00 • 16010 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
12:25 • 17422 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
10:53 • 22278 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 29536 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 71469 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 29536 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 52682 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 62948 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 63770 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 77859 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов

Киев • УНН

 • 20 просмотра

8 декабря во время боевого задания на восточном направлении погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Евгений Иванов. Обстоятельства потери выясняются.

В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов

В полдень 8 декабря, во время выполнения боевого задания на восточном направлении погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Детали

В полдень 8 декабря 2025 года на восточном направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич. 

– говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства, при которых произошла потеря, выясняются. Воздушные силы ВСУ выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего подполковника Иванова.

Дочь погибшего нацгвардейца получит единовременную помощь: детали решения суда

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Сухой Су-27
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины