Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський розглядає Дениса Шмигаля та Михайла Федорова як основних кандидатів на посаду керівника Офісу Президента. Однак, за його словами, Верховна Рада може мати труднощі із пошуком заміни для цих міністрів.
Що стосується голови Офісу Президента України. Я провів консультації. Я думаю, країна це бачила, принаймні політичне середовище це бачило і за цим слідкує. У мене є варіанти міністр Шмигаль, або міністр Федоров, але тут є виклик, тому що Рада повинна їх знімати перед тим, як буду призначати. Тут не хочеться, щоб було як у грі "Дженго", коли ти одну деталь витягнув, і все розсипалося. Офіс Президента важливо, але є інші інституції. Тому, хто може бути в Мінцифри замість Федорова я не знаю, там багато молодих розумних людей. Може, і Михайло знайде альтернативу собі, а ось що стосується Міністерства оборони - складніше, тому що весь бюджет там, відповідальність там, армія там, і сьогодні це пріоритет №1, і не впевнений, що Рада зможе знайти кандидатуру разом з Кабміном
Він зазначив, що уряд досі не може знайти кандидата на посаду міністра енергетики і юстиції.
Сподіваюся, що найближчим часом закриють це. Але тим не менш, не скидаємо з рахунку ці кандидатури. Що стосується Кислиці… дуже мені зараз допомагає в перемовному треку. Це дуже важливо. Саме цей напрямок витягнути з МЗС також не просто, хоча тоді Офіс буде… напрямок його буде "міжнародка". Не впевнений щодо внутрішніх питань, що Кислиця готовий на це витрачати час, і зможе. Що стосується ще військових - це Буданов, керівник розвідки, і Паліса, який замкерівника Офісу. Паліса дуже хороший військовий. Він розбирається суто в цьому напрямку. Я впевнений, він згодом розбереться і в таких речах, але поки що, мені здається, трішки йому не вистачить цього, і він буде відволікатися на війну. Що стосується розвідки - Буданов керує розвідкою, ГУР МО. Важливий напрямок, може бути керівником Офісу, як і кожна з цих кандидатур. Треба думати, тому що він все таки займається розвідкою, треба розуміти, хто буде замість нього в ГУР МО
Президент наголосив, що "у будь-якому випадку треба робити вибір".
"Якщо це буде довгий час, я звикну, що можу і сам справитися без голови Офісу і буду жити без. Тому треба визначитися", - резюмував Президент.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський не ухвалюватиме рішення щодо нового Голови Офісу Президента до свого повернення із закордонного візиту. Народний депутат Ярослав Желєзняк повідомив, що країна прожила 10 днів без очільника ОП після звільнення Андрія Єрмака.