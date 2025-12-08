Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед основних кандидатів на посаду керівника Офісу Президента є два кандидати - міністр оборони Денис Шмигаль та перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, проте, за словами Президента, у Верховної Ради навряд знайдуться кандидатури, щоб їх замінити, передає УНН.

Що стосується голови Офісу Президента України. Я провів консультації. Я думаю, країна це бачила, принаймні політичне середовище це бачило і за цим слідкує. У мене є варіанти міністр Шмигаль, або міністр Федоров, але тут є виклик, тому що Рада повинна їх знімати перед тим, як буду призначати. Тут не хочеться, щоб було як у грі "Дженго", коли ти одну деталь витягнув, і все розсипалося. Офіс Президента важливо, але є інші інституції. Тому, хто може бути в Мінцифри замість Федорова я не знаю, там багато молодих розумних людей. Може, і Михайло знайде альтернативу собі, а ось що стосується Міністерства оборони - складніше, тому що весь бюджет там, відповідальність там, армія там, і сьогодні це пріоритет №1, і не впевнений, що Рада зможе знайти кандидатуру разом з Кабміном

Він зазначив, що уряд досі не може знайти кандидата на посаду міністра енергетики і юстиції.

Сподіваюся, що найближчим часом закриють це. Але тим не менш, не скидаємо з рахунку ці кандидатури. Що стосується Кислиці… дуже мені зараз допомагає в перемовному треку. Це дуже важливо. Саме цей напрямок витягнути з МЗС також не просто, хоча тоді Офіс буде… напрямок його буде "міжнародка". Не впевнений щодо внутрішніх питань, що Кислиця готовий на це витрачати час, і зможе. Що стосується ще військових - це Буданов, керівник розвідки, і Паліса, який замкерівника Офісу. Паліса дуже хороший військовий. Він розбирається суто в цьому напрямку. Я впевнений, він згодом розбереться і в таких речах, але поки що, мені здається, трішки йому не вистачить цього, і він буде відволікатися на війну. Що стосується розвідки - Буданов керує розвідкою, ГУР МО. Важливий напрямок, може бути керівником Офісу, як і кожна з цих кандидатур. Треба думати, тому що він все таки займається розвідкою, треба розуміти, хто буде замість нього в ГУР МО