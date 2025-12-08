$42.060.13
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні
14:55 • 12314 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 15664 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 23185 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 27425 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 26967 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 17286 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 28978 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:37 • 13880 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Президент України Володимир Зеленський розглядає Дениса Шмигаля та Михайла Федорова як основних кандидатів на посаду керівника Офісу Президента. Однак, за його словами, Верховна Рада може мати труднощі із пошуком заміни для цих міністрів.

Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед основних кандидатів на посаду керівника Офісу Президента є два кандидати - міністр оборони Денис Шмигаль та перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, проте, за словами Президента, у Верховної Ради навряд знайдуться кандидатури, щоб їх замінити, передає УНН.

Що стосується голови Офісу Президента України. Я провів консультації. Я думаю, країна це бачила, принаймні політичне середовище це бачило і за цим слідкує. У мене є варіанти міністр Шмигаль, або міністр Федоров, але тут є виклик, тому що Рада повинна їх знімати перед тим, як буду призначати. Тут не хочеться, щоб було як у грі "Дженго", коли ти одну деталь витягнув, і все розсипалося. Офіс Президента важливо, але є інші інституції. Тому, хто може бути в Мінцифри замість Федорова я не знаю, там багато молодих розумних людей. Може, і Михайло знайде альтернативу собі, а ось що стосується Міністерства оборони - складніше, тому що весь бюджет там, відповідальність там, армія там, і сьогодні це пріоритет №1, і не впевнений, що Рада зможе знайти кандидатуру разом з Кабміном 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що уряд досі не може знайти кандидата на посаду міністра енергетики і юстиції. 

Сподіваюся, що найближчим часом закриють це. Але тим не менш, не скидаємо з рахунку ці кандидатури. Що стосується Кислиці… дуже мені зараз допомагає в перемовному треку. Це дуже важливо. Саме цей напрямок витягнути з МЗС також не просто, хоча тоді Офіс буде… напрямок його буде "міжнародка". Не впевнений щодо внутрішніх питань, що Кислиця готовий на це витрачати час, і зможе. Що стосується ще військових - це Буданов, керівник розвідки, і Паліса, який замкерівника Офісу. Паліса дуже хороший військовий. Він розбирається суто в цьому напрямку. Я впевнений, він згодом розбереться і в таких речах, але поки що, мені здається, трішки йому не вистачить цього, і він буде відволікатися на війну. Що стосується розвідки - Буданов керує розвідкою, ГУР МО. Важливий напрямок, може бути керівником Офісу, як і кожна з цих кандидатур. Треба думати, тому що він все таки займається розвідкою, треба розуміти, хто буде замість нього в ГУР МО 

- додав Зеленський. 

Президент наголосив, що "у будь-якому випадку треба робити вибір". 

"Якщо це буде довгий час, я звикну, що можу і сам справитися без голови Офісу і буду жити без. Тому треба визначитися", - резюмував Президент. 

Нагадаємо 

Президент Володимир Зеленський не ухвалюватиме рішення щодо нового Голови Офісу Президента до свого повернення із закордонного візиту. Народний депутат Ярослав Желєзняк повідомив, що країна прожила 10 днів без очільника ОП після звільнення Андрія Єрмака.

Павло Башинський

