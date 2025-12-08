Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп

Президент України Володимир Зеленський не ухвалить жодних рішень щодо оголошення нового Голови Офісу Президента до свого повернення з закордонного візиту. Про це повідомив в Telegram народний депутат Ярослав Желєзняк, передає УНН.

Деталі

До повернення в Київ ніяких рішень щодо оголошення нового очільника ОП не треба чекати - написав нардеп.

Він додав, що в "цілому країна якось прожила вже 10 днів без очільника Офісу Президента".

Якось небо не впало, може просто ця посада і не дуже потрібна? - йдеться в дописі.

Контекст

Президент Володимир Зеленський підписав указ №868/2025 про звільнення Андрія Єрмака з посади Голови Офісу президента. Відповідне рішення опубліковано на сайті інтернет-представництва глави держави.

Пізніше Зеленський вивів Андрія Єрмака із складу Ставки Верховного Головнокомандувача та складу Ради національної безпеки і оборони України.