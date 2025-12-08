Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп

$42.060.13
49.000.23
ukenru
06:59 • 3824 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 18349 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 31166 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 28609 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 33180 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 56182 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 65494 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 68810 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 59815 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 62122 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.2м/с
90%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Врятувати Україну від путіна і Трампа може тільки Європа - The Guardian7 грудня, 23:00 • 17385 перегляди
росія захоплює території в Україні найшвидшими темпами з початку війни - The Telegraph8 грудня, 00:03 • 5070 перегляди
Краматорськ залишився без світла після трьох ударів російських військ8 грудня, 01:04 • 4020 перегляди
Трамп розчарований, що Зеленський "не ознайомився" з американським "мирним планом"8 грудня, 02:06 • 13938 перегляди
Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні04:16 • 13661 перегляди
Публікації
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня08:10 • 1390 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 58358 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 67894 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 79288 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 100690 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Харківська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня08:10 • 1390 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 45742 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 56298 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 57316 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 71370 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Серіали

Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Президент Володимир Зеленський не ухвалюватиме рішення щодо нового Голови Офісу Президента до свого повернення із закордонного візиту. Народний депутат Ярослав Желєзняк повідомив, що країна прожила 10 днів без очільника ОП після звільнення Андрія Єрмака.

Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп

Президент України Володимир Зеленський не ухвалить жодних рішень щодо оголошення нового Голови Офісу Президента до свого повернення з закордонного візиту. Про це повідомив в Telegram народний депутат Ярослав Желєзняк, передає УНН.

Деталі

До повернення в Київ ніяких рішень щодо оголошення нового очільника ОП не треба чекати

 - написав нардеп.

Він додав, що в "цілому країна якось прожила вже 10 днів без очільника Офісу Президента".

Якось небо не впало, може просто ця посада і не дуже потрібна?

- йдеться в дописі.

Контекст

Президент Володимир Зеленський підписав указ №868/2025 про звільнення Андрія Єрмака з посади Голови Офісу президента. Відповідне рішення опубліковано на сайті інтернет-представництва глави держави.

Пізніше Зеленський вивів Андрія Єрмака із складу Ставки Верховного Головнокомандувача та складу Ради національної безпеки і оборони України.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Рада національної безпеки і оборони України
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Київ