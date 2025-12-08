Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський не ухвалюватиме рішення щодо нового Голови Офісу Президента до свого повернення із закордонного візиту. Народний депутат Ярослав Желєзняк повідомив, що країна прожила 10 днів без очільника ОП після звільнення Андрія Єрмака.
Деталі
До повернення в Київ ніяких рішень щодо оголошення нового очільника ОП не треба чекати
Він додав, що в "цілому країна якось прожила вже 10 днів без очільника Офісу Президента".
Якось небо не впало, може просто ця посада і не дуже потрібна?
Контекст
Президент Володимир Зеленський підписав указ №868/2025 про звільнення Андрія Єрмака з посади Голови Офісу президента. Відповідне рішення опубліковано на сайті інтернет-представництва глави держави.
Пізніше Зеленський вивів Андрія Єрмака із складу Ставки Верховного Головнокомандувача та складу Ради національної безпеки і оборони України.