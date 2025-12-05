$42.180.02
Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО і Ставки верховного головнокомандувача

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Президент Володимир Зеленський вивів Андрія Єрмака зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача та РНБО. Це рішення зафіксовано в указах №902/2025 та №901/2025 після звільнення Єрмака з посади голови Офісу Президента.

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО і Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський вивів колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака із складу Ставки Верховного Головнокомандувача та складу Ради національної безпеки і оборони України. Про це передає УНН з посиланням на відповідні укази Президента.

Деталі

На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 "Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача" (із наступними змінами) вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача А.Єрмака

- йдеться в указі №902/2025.

Також указом №901/2025, Єрмака було виведено зі складу РНБО.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський підписав указ №868/2025 про звільнення Андрія Єрмака з посади Голови Офісу президента. Відповідне рішення опубліковано на сайті інтернет-представництва глави держави.

Зеленський провів додаткову зустріч з кандидатами нового керівника Офісу Президента. Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника. 

Павло Башинський

Політика
Воєнний стан
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Україна