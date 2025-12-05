Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО і Ставки верховного головнокомандувача
Президент Володимир Зеленський вивів Андрія Єрмака зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача та РНБО. Це рішення зафіксовано в указах №902/2025 та №901/2025 після звільнення Єрмака з посади голови Офісу Президента.
Президент України Володимир Зеленський вивів колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака із складу Ставки Верховного Головнокомандувача та складу Ради національної безпеки і оборони України. Про це передає УНН з посиланням на відповідні укази Президента.
Деталі
На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 "Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача" (із наступними змінами) вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача А.Єрмака
Також указом №901/2025, Єрмака було виведено зі складу РНБО.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський підписав указ №868/2025 про звільнення Андрія Єрмака з посади Голови Офісу президента. Відповідне рішення опубліковано на сайті інтернет-представництва глави держави.
Зеленський провів додаткову зустріч з кандидатами нового керівника Офісу Президента. Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника.