Зеленский вывел Ермака из состава СНБО и Ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский вывел бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака из состава Ставки Верховного Главнокомандующего и состава Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на соответствующие указы Президента.

Детали

В частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 72/2022 "Об образовании Ставки Верховного Главнокомандующего" (с последующими изменениями) вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего А.Ермака - говорится в указе №902/2025.

Также указом №901/2025, Ермак был выведен из состава СНБО.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подписал указ №868/2025 об увольнении Андрея Ермака с должности Главы Офиса президента. Соответствующее решение опубликовано на сайте интернет-представительства главы государства.

Зеленский провел дополнительную встречу с кандидатами нового руководителя Офиса Президента. В ближайшее время будет решение по новому руководителю.