18:15
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
15:45
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Зеленский вывел Ермака из состава СНБО и Ставки верховного главнокомандующего

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Президент Владимир Зеленский вывел Андрея Ермака из состава Ставки Верховного Главнокомандующего и СНБО. Это решение зафиксировано в указах №902/2025 и №901/2025 после увольнения Ермака с должности главы Офиса Президента.

Зеленский вывел Ермака из состава СНБО и Ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский вывел бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака из состава Ставки Верховного Главнокомандующего и состава Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на соответствующие указы Президента.

Детали

В частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 72/2022 "Об образовании Ставки Верховного Главнокомандующего" (с последующими изменениями) вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего А.Ермака

- говорится в указе №902/2025.

Также указом №901/2025, Ермак был выведен из состава СНБО.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подписал указ №868/2025 об увольнении Андрея Ермака с должности Главы Офиса президента. Соответствующее решение опубликовано на сайте интернет-представительства главы государства.

Зеленский провел дополнительную встречу с кандидатами нового руководителя Офиса Президента. В ближайшее время будет решение по новому руководителю.

Павел Башинский

Политика
Военное положение
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Украина