Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп

Президент Украины Владимир Зеленский не примет никаких решений относительно объявления нового Главы Офиса Президента до своего возвращения из заграничного визита. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Подробности

До возвращения в Киев никаких решений относительно объявления нового главы ОП не стоит ждать - написал нардеп.

Он добавил, что в "целом страна как-то прожила уже 10 дней без главы Офиса Президента".

Как-то небо не упало, может просто эта должность и не очень нужна? - говорится в сообщении.

Контекст

Президент Владимир Зеленский подписал указ №868/2025 об увольнении Андрея Ермака с должности Главы Офиса президента. Соответствующее решение опубликовано на сайте интернет-представительства главы государства.

Позже Зеленский вывел Андрея Ермака из состава Ставки Верховного Главнокомандующего и состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.