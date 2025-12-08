$42.060.13
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 18289 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуны
7 декабря, 16:33 • 31119 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 28563 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 33136 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на Харьковщине
6 декабря, 20:45 • 56163 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 65478 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращение
6 декабря, 07:49 • 68808 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 59812 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традиции
5 декабря, 18:15 • 62121 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Президент Владимир Зеленский не будет принимать решение о новом Главе Офиса Президента до своего возвращения из зарубежного визита. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что страна прожила 10 дней без руководителя ОП после увольнения Андрея Ермака.

Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп

Президент Украины Владимир Зеленский не примет никаких решений относительно объявления нового Главы Офиса Президента до своего возвращения из заграничного визита. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Подробности

До возвращения в Киев никаких решений относительно объявления нового главы ОП не стоит ждать

 - написал нардеп.

Он добавил, что в "целом страна как-то прожила уже 10 дней без главы Офиса Президента".

Как-то небо не упало, может просто эта должность и не очень нужна?

- говорится в сообщении.

Контекст

Президент Владимир Зеленский подписал указ №868/2025 об увольнении Андрея Ермака с должности Главы Офиса президента. Соответствующее решение опубликовано на сайте интернет-представительства главы государства.

Позже Зеленский вывел Андрея Ермака из состава Ставки Верховного Главнокомандующего и состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Евгений Устименко

