Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский не будет принимать решение о новом Главе Офиса Президента до своего возвращения из зарубежного визита. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что страна прожила 10 дней без руководителя ОП после увольнения Андрея Ермака.
Подробности
До возвращения в Киев никаких решений относительно объявления нового главы ОП не стоит ждать
Он добавил, что в "целом страна как-то прожила уже 10 дней без главы Офиса Президента".
Как-то небо не упало, может просто эта должность и не очень нужна?
Контекст
Президент Владимир Зеленский подписал указ №868/2025 об увольнении Андрея Ермака с должности Главы Офиса президента. Соответствующее решение опубликовано на сайте интернет-представительства главы государства.
Позже Зеленский вывел Андрея Ермака из состава Ставки Верховного Главнокомандующего и состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.