Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в Лондоне
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП

Киев • УНН

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова как основных кандидатов на должность руководителя Офиса Президента. Однако, по его словам, Верховная Рада может столкнуться с трудностями в поиске замены для этих министров.

Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди основных кандидатов на должность руководителя Офиса Президента есть два кандидата - министр обороны Денис Шмыгаль и первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, однако, по словам Президента, у Верховной Рады вряд ли найдутся кандидатуры, чтобы их заменить, передает УНН.

Что касается главы Офиса Президента Украины. Я провел консультации. Я думаю, страна это видела, по крайней мере политическая среда это видела и за этим следит. У меня есть варианты министр Шмыгаль, или министр Федоров, но здесь есть вызов, потому что Рада должна их снимать перед тем, как буду назначать. Здесь не хочется, чтобы было как в игре "Дженго", когда ты одну деталь вытянул, и все рассыпалось. Офис Президента важно, но есть другие институции. Поэтому, кто может быть в Минцифры вместо Федорова я не знаю, там много молодых умных людей. Может, и Михаил найдет альтернативу себе, а вот что касается Министерства обороны - сложнее, потому что весь бюджет там, ответственность там, армия там, и сегодня это приоритет №1, и не уверен, что Рада сможет найти кандидатуру вместе с Кабмином 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что правительство до сих пор не может найти кандидата на должность министра энергетики и юстиции. 

Надеюсь, что в ближайшее время закроют это. Но тем не менее, не сбрасываем со счетов эти кандидатуры. Что касается Кислицы… очень мне сейчас помогает в переговорном треке. Это очень важно. Именно это направление вытащить из МИД также не просто, хотя тогда Офис будет… направление его будет "международка". Не уверен насчет внутренних вопросов, что Кислица готов на это тратить время, и сможет. Что касается еще военных - это Буданов, руководитель разведки, и Палиса, который замруководителя Офиса. Палиса очень хороший военный. Он разбирается сугубо в этом направлении. Я уверен, он со временем разберется и в таких вещах, но пока что, мне кажется, немного ему не хватит этого, и он будет отвлекаться на войну. Что касается разведки - Буданов руководит разведкой, ГУР МО. Важное направление, может быть руководителем Офиса, как и каждая из этих кандидатур. Надо думать, потому что он все-таки занимается разведкой, надо понимать, кто будет вместо него в ГУР МО 

- добавил Зеленский. 

Президент подчеркнул, что "в любом случае надо делать выбор". 

"Если это будет долгое время, я привыкну, что могу и сам справиться без главы Офиса и буду жить без. Поэтому надо определиться", - резюмировал Президент. 

Напомним 

Президент Владимир Зеленский не будет принимать решение относительно нового Главы Офиса Президента до своего возвращения из заграничного визита. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что страна прожила 10 дней без руководителя ОП после увольнения Андрея Ермака.

Павел Башинский

Политика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Михаил Федоров
Офис Президента Украины
Главное управление разведки Украины
Верховная Рада
Андрій Єрмак
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль