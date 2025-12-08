Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди основных кандидатов на должность руководителя Офиса Президента есть два кандидата - министр обороны Денис Шмыгаль и первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, однако, по словам Президента, у Верховной Рады вряд ли найдутся кандидатуры, чтобы их заменить, передает УНН.

Что касается главы Офиса Президента Украины. Я провел консультации. Я думаю, страна это видела, по крайней мере политическая среда это видела и за этим следит. У меня есть варианты министр Шмыгаль, или министр Федоров, но здесь есть вызов, потому что Рада должна их снимать перед тем, как буду назначать. Здесь не хочется, чтобы было как в игре "Дженго", когда ты одну деталь вытянул, и все рассыпалось. Офис Президента важно, но есть другие институции. Поэтому, кто может быть в Минцифры вместо Федорова я не знаю, там много молодых умных людей. Может, и Михаил найдет альтернативу себе, а вот что касается Министерства обороны - сложнее, потому что весь бюджет там, ответственность там, армия там, и сегодня это приоритет №1, и не уверен, что Рада сможет найти кандидатуру вместе с Кабмином

Он отметил, что правительство до сих пор не может найти кандидата на должность министра энергетики и юстиции.

Надеюсь, что в ближайшее время закроют это. Но тем не менее, не сбрасываем со счетов эти кандидатуры. Что касается Кислицы… очень мне сейчас помогает в переговорном треке. Это очень важно. Именно это направление вытащить из МИД также не просто, хотя тогда Офис будет… направление его будет "международка". Не уверен насчет внутренних вопросов, что Кислица готов на это тратить время, и сможет. Что касается еще военных - это Буданов, руководитель разведки, и Палиса, который замруководителя Офиса. Палиса очень хороший военный. Он разбирается сугубо в этом направлении. Я уверен, он со временем разберется и в таких вещах, но пока что, мне кажется, немного ему не хватит этого, и он будет отвлекаться на войну. Что касается разведки - Буданов руководит разведкой, ГУР МО. Важное направление, может быть руководителем Офиса, как и каждая из этих кандидатур. Надо думать, потому что он все-таки занимается разведкой, надо понимать, кто будет вместо него в ГУР МО