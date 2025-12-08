$42.060.13
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні

Київ • УНН

 • 622 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко ініціює повну перевірку всіх дитячих будинків країни та анонсує кадрові рішення. Це сталося після його візиту до шелтера "Місто добра" та ознайомлення з випадками жорстокого поводження з дітьми.

Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко після візиту до найбільшого в Україні благодійного дитячого шелтера "Місто добра" та низки шокуючих історій маленьких українців анонсував кадрові рішення, а також повну перевірка всіх дитячих будинків по країні. Кравченко також наголосив - в Україні відсьогодні діє принцип нульової толерантності до насильства й недбалості щодо дітей, передає УНН.

Деталі

Генпрокурор повідомив, що наприкінці минулого тижня був у відрядженні, закінчення якого стало для нього знаковим: "з однієї сторони сповнене світлом і добром, з іншої - болем і жахом. На запрошення неймовірної Марти Левченко приїхав до найбільшого в Україні благодійного дитячого шелтера "Місто добра".

Місце, де від першого кроку ти відчуваєш не атмосферу, а любов. Ми зайшли, і діти просто злетілися до Марти. Обіймали, тримали її за руки, тяглися до неї так, ніби в ній  їхня тиша, опора, справжня безпека. Вони кликали "Марто!" щиро, з дитячою довірою, яку не обдуриш. Я стояв і дивився: так виглядає турбота. Так виглядає любов, яку не купиш і не зімітуєш. І саме цей світлий момент тільки посилив удар, який чекав далі. Удар, який не просто болить , він залишає слід. Те, що я побачив потім… Це не просто трагедія. Це те, що важко вимовити вголос. Я відчув той самий холод, той самий біль, який відчував у Бучі, коли ми розкопували братські могили. Той самий. Коли розумієш: зло не абстрактне. Воно реальне. Воно поруч. І воно сталося з тими, хто був беззахисним. Тільки цього разу, це були не дорослі. Це були діти. Наші діти. Ті, кого дорослі мали б захищати, а замість цього ламали 

- зазначив Кравченко.

"Кожен, хто вбив або зґвалтував дитину повинен отримати довічне" - Генпрокурор Кравченко про вирок Косову22.09.25, 16:03 • 4179 переглядiв

Генпрокурор почув історії, "після яких ти чітко розумієш-всі проблеми дорослого життя не мають значення, коли є такий біль і так цинічно поламані долі".

Діти, 8-10 років, прив’язані до ліжок для дітей до 2 років, в дитячому будинку на Миколаївщині. Прив’язані. З поламаними і вигнутими кінцівками. "Щоб не заважали". Дитина на Волині, яку батьки поїли алкоголем, а соціальні служби роками звітували: "Все гаразд". Чотири здорові дитини, яким свідомо намалювали тяжкі психіатричні діагнози, щоб отримувати додаткові виплати. 20 тис. грн на місяць. Ось ціна, за яку дорослі пішли на те, щоб зламати долі чотирьох маленьких людей. Залишивши їх без можливості бути усиновленими, фактично без майбутнього. Я не кажу вже про те, що дітей з неіснуючими діагнозами шпигували психотропними препаратами, не даючи можливості нормально жити, ходити до школи, розвиватися 

- додав Кравченко.

За його словами, це не історії, це злочини.

Це гниль, яку треба вирізати до основи. Ці діти тепер у безпеці, у "Місті добра". Але скільки дітей зараз мовчки терплять? Скільки ще в тиші системи, яка "не бачить", "не чує" і у якої "все добре"? Це відрядження вирвало мене з рутини. Поставило перед тим, що неможливо забути. Показало, що за межами політики є те, що справді важливе і моментами дуже страшне. І я не маю права мовчати. Я обіцяв Марті Левченко бути голосом "Міста добра", бути голосом тих, хто не може себе захистити. І я тримаю слово 

- додав Генпрокурор.

Генеральний прокурор Кравченко заявив про зміни у підході до участі прокурорів у розслідуванні насильницьких злочинів проти дітей23.06.25, 13:46 • 2343 перегляди

Додамо

Кравченко розповів про три важливі рішення, які він ухвалив після відрядження.

Перше: кадрове рішення - призначення нового заступника Генпрокурора.

Моїм новим заступником, буде людина, кадровий прокурор, у якого одна цінність і один критерій це діти. Він багатодітний батько, людина яка знає, що таке любов, відповідальність і біль. Його мандат буде один: усі діти України. Кожен дитячий будинок. Кожен випадок насильства. Кожна дитяча історія. Про персоналію повідомлю окремо - зазначив Кравченко.

Друге: невідкладне наведення порядку.

Звертаюся до міністрів охорони здоров’я та соціальної політики, до соціальних служб, керівників дитячих закладів, голів ОДА та РДА. Немає часу на відписки,  на "комісії", які нічого не змінюють. Необхідно провести незалежну перевірку діагнозів усіх дітей. Перевірити умови, медичні висновки, догляд. У разі порушень та бездіяльності, органи прокуратури будуть діяти швидко і жорстко - додав Генпрокурор.

Третє: повна перевірка всіх дитячих будинків по країн.

Прокурори областей питання дітей, дитячих будинків, лікарень інших дитячих закладів беруть на особистий контроль. Правоохоронні органи повинні розпочати роботу негайно. Жодного "не чіпайте". Жодного "так було завжди". Жодного "все гаразд" - наголосив Кравченко.

За його словами, ці історії - крапка і після неї більше не буде "компромісів".

Не буде "традицій". Не буде замовчування. В Україні відсьогодні діє принцип нульової толерантності до насильства й недбалості щодо дітей. І я звертаюся до всіх чиновників: час "все добре" закінчився, час кругової поруки закінчився, час мовчання - теж. Життя та здоров’я дітей це не ціна посади. І ми забезпечимо їхній захист будь-якою ціною. Будь-якою 

- резюмував Генпрокурор.

Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей20.11.25, 10:21 • 30766 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Кабінет Міністрів України
Руслан Кравченко
благодійність
Україна