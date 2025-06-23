Генеральний прокурор Кравченко заявив про зміни у підході до участі прокурорів у розслідуванні насильницьких злочинів проти дітей
Київ • УНН
Генпрокурор Руслан Кравченко анонсував посилення контролю за розслідуваннями злочинів проти дітей, запроваджуючи обов'язкову участь керівництва прокуратур.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що незабаром планує видати розпорядження, яке посилить рівень контролю та відповідальності у розслідуванні та судовому представництві прокурорів у кримінальних провадження, що стосуються насильницьких злочинів проти дітей. Про це він повідомив у своєму пості на Фейсбук, коментуючи вирок справі про вбивство 3-річного сина депутата Київської облради, яке сталося у 2019 році, передає УНН.
Звертаю увагу прокурорів всіх рівнів: злочини проти дітей та неповнолітніх перебуватимуть під моїм особистим контролем. Найближчим часом буде видано розпорядження, яке передбачатиме обов’язкову участь керівника обласної прокуратури та/або його заступника в усіх провадженнях щодо насильницьких злочинів проти дітей - як на етапі досудового розслідування, так і в суді
Він наголосив на безумовній відповідальності у таких кримінальних провадженнях.
"Ці справи не просто кримінальні провадження. Це про наше спільне зобов’язання перед тими, хто не може себе захистити. І ця відповідальність безумовна", - додав Генеральний прокурор.
Доповнення
23 червня 2025 року Шевченківський районний суд Києва ухвалив вирок у справі про замах на вбивство ексдепутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва та вбивство з необережності його трирічного сина. Снайпера та його пособників засуджено до 13-15 років ув'язнення.
"Дякую прокурорам, слідчим, оперативникам, які зробили все, щоб винні були покарані", - написав Генеральний прокурор Кравченко.
Нагадаємо
Як повідомлялося в УНН, ввечері 1 грудня 2019 року у центрі Києва обстріляли автомобіль, у салоні якого перебувала родина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва. Куля влучила у трирічного хлопчика — сина Соболєва, який помер дорогою до лікарні.
2 грудня того ж року правоохоронці заявили про затримання двох підозрюваних у нападі. За версією слідства, підозрювані, двоє громадян України, 18 та 19 років, діючи на замовлення невстановленої особи, розробили спільний план вчинення вбивства депутата, визначивши місце для його здійснення – майданчик біля ресторану в центрі Києва, а також шляхи підходу та відходу.
17 грудня у прокуратурі Києва повідомили, що причетним до замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, під час якого загинув його трирічний син, вважається 25-річний уродженець росії.
30 квітня 2020 року за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру особі, причетній до вбивства 3-річної дитини депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва.