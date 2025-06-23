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Генеральний прокурор Кравченко заявив про зміни у підході до участі прокурорів у розслідуванні насильницьких злочинів проти дітей

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко анонсував посилення контролю за розслідуваннями злочинів проти дітей, запроваджуючи обов'язкову участь керівництва прокуратур.

Генеральний прокурор Кравченко заявив про зміни у підході до участі прокурорів у розслідуванні насильницьких злочинів проти дітей

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що незабаром планує видати розпорядження, яке посилить рівень контролю та відповідальності у розслідуванні та судовому представництві прокурорів у кримінальних провадження, що стосуються насильницьких злочинів проти дітей. Про це він повідомив у своєму пості на Фейсбук, коментуючи вирок справі про вбивство 3-річного сина депутата Київської облради, яке сталося у 2019 році, передає УНН

Звертаю увагу прокурорів всіх рівнів: злочини проти дітей та неповнолітніх перебуватимуть під моїм особистим контролем. Найближчим часом буде видано розпорядження, яке передбачатиме обов’язкову участь керівника обласної прокуратури та/або його заступника в усіх провадженнях щодо насильницьких злочинів проти дітей - як на етапі досудового розслідування, так і в суді

- заявив Руслан Кравченко.

Він наголосив на безумовній відповідальності у таких кримінальних провадженнях.

"Ці справи не просто кримінальні провадження. Це про наше спільне зобов’язання перед тими, хто не може себе захистити. І ця відповідальність безумовна", - додав Генеральний прокурор.

Доповнення

23 червня 2025 року Шевченківський районний суд Києва ухвалив вирок у справі про замах на вбивство ексдепутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва та вбивство з необережності його трирічного сина.  Снайпера та його пособників засуджено до 13-15 років ув'язнення. 

"Дякую прокурорам, слідчим, оперативникам, які зробили все, щоб винні були покарані", - написав Генеральний прокурор Кравченко.

Нагадаємо

Як повідомлялося в УНН, ввечері 1 грудня 2019 року у центрі Києва обстріляли автомобіль, у салоні якого перебувала родина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва. Куля влучила у трирічного хлопчика — сина Соболєва, який помер дорогою до лікарні.

2 грудня того ж року правоохоронці заявили про затримання двох підозрюваних у нападі. За версією слідства, підозрювані, двоє громадян України, 18 та 19 років, діючи на замовлення невстановленої особи, розробили спільний план вчинення вбивства депутата, визначивши місце для його здійснення – майданчик біля ресторану в центрі Києва, а також шляхи підходу та відходу.

17 грудня у прокуратурі Києва повідомили, що причетним до замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, під час якого загинув його трирічний син, вважається 25-річний уродженець росії.

30 квітня 2020 року за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру особі, причетній до вбивства 3-річної дитини депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
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